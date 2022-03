Info-Abend zur Firmvorbereitung

Ketsch. Das Sakrament der Firmung wird durch Weihbischof Dr. Würtz am Sonntag, 13. November, in der Kirchengemeinde Brühl-Ketsch gespendet. Zur Feier der Firmung eingeladen sind alle Jugendlichen, die in den Jahren 2005 bis 2007 geboren sind.

Im Zentrum der Firmvorbereitung soll das Suchen nach Antworten auf folgende Frage stehen: „Was nutzt mir als junger Mensch der Glaube und die Gemeinschaft der Kirche für mein Leben?“ Der Alltag der Jugendlichen mit ihren Fragen, ihren Sorgen und ihrer Freude soll dabei die Grundlage sein.

Eine Einladung an alle Jugendlichen und deren Eltern zu einem Info-Abend am Donnerstag, 24. März, um 19 Uhr in der St. Sebastian Kirche Ketsch. Hierbei werden die Themen und die Termine der Firmvorbereitung vorgestellt.

Geplant und geleitet wird die kommende Vorbereitungszeit durch das Firmteam, bestehend aus erfahrenen und neuen jungen Erwachsenen der Kirchengemeinde und durch Diakon Heiko Wunderling. zg