Infoabend für Eltern von Kommunionkindern in Ketsch

Ketsch. Zur Vorbereitung auf die Erstkommunion haben die Eltern von Grundschülern in den dritten Klassen einen Einladungsbrief erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit. Es gibt einen ersten Elternabend mit Informationen zu Terminen, zum inhaltlichen Konzept und den Erwartungen an die Vorbereitung. Dieser findet in Ketsch an diesem Mittwoch, 26. Oktober, um 20 Uhr im Pfarrheim statt. Wer keinen Brief bekommen haben sollte, das Kind noch nicht getauft ist oder Fragen bestehen, kann Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür ansprechen: s.gaademuer@kath-bruehl-ketsch.de oder Telefon 06202/7 60 18 43.

