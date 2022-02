Intensiven Austausch pflegen

Ketsch. Bürgermeisterkandidat Marco Schnepf möchte im Verlauf seines Wahlkampfes in den Austausch mit den Bürgern treten, unterstreicht er in einer Pressemitteilung zum Treffen mit der Initiative „Rettet den Entenpfuhl“ zum Auftakt 2022.

„Als Teil meiner Kandidatur zur Bürgermeisterwahl am 8. Mai versuche ich, mich über Themen, die Ketsch bewegen, zu informieren. In den vergangenen Tagen habe ich mich daher mit ehrenamtlichen Mitgliedern der Initiative getroffen.“ Beim Entenpfuhl handelt es sich um ein 42 Hektar großes Waldstück, das geografisch zu Schwetzingen gehört. Ketscher schätzen es jedoch ebenso als unmittelbar vor ihrer Haustür liegendes Naherholungsgebiet.

Es steht zur Debatte, den Entenpfuhl für eine großflächige Kiesgewinnung für die Baubranche nutzbar zu machen. „Hierfür müsste jedoch der Wald bis auf einen schmalen Randstreifen komplett gerodet werden“, gibt Schnepf zu bedenken. Die Bürgerinitiative setzt sich für den Erhalt des Areals ein. Die Themenbereiche Trinkwasserschutz, Erhalt der Flora und Fauna für das Mikroklima wie auch der Artenschutz erschienen hierbei vorrangig.

Schnepf dankte den Mitgliedern und Unterstützern der Initiative für ihren Einsatz. „Neben meiner Kleinfamilie, die dieses Gebiet fast täglich als Spazierstrecke nutzt, treffen wir stets viele weitere Hundebesitzer und Spaziergänger an, die dieses Naherholungsgebiet vor der Tür aufsuchen“, betont er in seiner Pressemitteilung. „Ein Vernichten dieser Waldfläche käme einer herben Verschlechterung der Lebensqualität in der Enderlegemeinde gleich.“

Während des Spaziergangs seien Fragen zur Kandidatur Schnepfs aufgekommen. „Hierbei stand vor allem die Thematik des offenen Austausches im Mittelpunkt“, bilanziert der Kandidat. „Diese Art der Kommunikation betrachte ich als Kern eines gelingenden zwischenmenschlichen Interagierens, sowohl während meiner Kandidatur als auch grundsätzlich darüber hinaus. Außerdem erachte ich transparentes Handeln und Wertschätzung des Gegenübers als elementar.“

Ketsch müsse nicht nur bei diesem, sondern bei allen weiteren aufkommenden Themen in den nächsten Jahren „eng zusammenstehen“, so Schnepf abschließend, um die finanziell angespannte Lage zu meistern. zg