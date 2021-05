Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis sinkt weiter

Ketsch/Region. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis ist im Vergleich zum Vortag um 6,8 auf 132,9 gesunken (Stand 6. Mai). Aktuell gibt es im Kreis 1151 aktive Fälle, seit Beginn der Pandemie haben sich hier 21 094 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 383 sind verstorben.

Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung sind aktuell 317 aktive Fälle bekannt. Die meisten davon verzeichnet auch weiterhin die Stadt Hockenheim mit 86. Darauf folgen Brühl mit 38, Schwetzingen mit 34 und Neulußheim mit 33 aktiven Fällen. Die niedrigste Zahl vermeldet Ketsch mit 15 derzeit mit dem Virus infizierten Menschen. Reilingen liegt mit 17 aktiven Fällen im Moment nur knapp davor.

Auch im Umland sinken die Inzidenzwerte stetig. So vermeldet Mannheim aktuell laut Robert-Koch-Institut einen Inzidenzwert von 157,1 und liegt damit bereits den zweiten Tag in Folge unter dem Wert von 165, der maßgeblich dafür ist, ob Schulen Präsenzunterricht abhalten können. Anfang des Monats hatte die Inzidenz in Mannheim noch bei fast 200 gelegen.

Noch besser sieht es in Heidelberg aus. Die Stadt vermeldet aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 64,4 laut Rhein-Neckar-Kreis. Seit dem 1. Mai sind in Heidelberg die Einschränkungen der sogenannten Bundesnotbremse aufgehoben, da die Stadt fünf Tage in Folge einen Inzidenzwert von weniger als 100 erreicht hat. lh

