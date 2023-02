Jahresstatistik bei Sitzung im Rathaus in Ketsch im Fokus

Ketsch. Die Zahlen kommen aus dem Melde-, Bau-, Standes-, Kämmerei- oder Gewerbeamt sowie aus der Bücherei: Der Gemeinderat der Gemeinde Ketsch wird sich in seiner bevorstehenden öffentlichen Sitzung am Montag, 27. Februar, um 18.30 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal II. OG, unter anderem mit der Jahresstatistik befassen.

Nach der Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung sowie den Anfragen der Sitzungsbesucher fokussieren die Bürgervertreter gleichfalls die Anpassung der Essensbeiträge in den Kindertagesstätten, der außerschulischen Betreuung und der Mensa Neurottschule. Ferner steht in Sachen „Außenbereichssatzung Bachstückerweg“ sowie „Satzung über örtliche Bauvorschriften Bachstückerweg“ die erneute Abwägung und der Satzungsbeschluss an. Mit den Berichten des Bürgermeisters Timo Wangler sowie den Anfragen der Gemeinderäte wird die Zusammenkunft schließen.