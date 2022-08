Janosch auf Ukrainisch

Ketsch. Auch wenn man die ukrainischen Schriftzeichen nicht erkennt, so erkennt man doch, dass unter den Schmökern auch „Oh wie schön ist Panama“ – der Klassiker von Janosch – mit dabei ist. In der Gemeindebücherei sind nun mehr als 50 Kinder- und Jugendbücher in ukrainischer Sprache ausleihfertig: „Ich freue mich sehr darüber, dass unsere Bewerbung berücksichtigt wurde und wir als eine weniger Bibliotheken dieses Angebot bereitstellen können“, sagt Büchereileiterin Barbara Breuner zum Projekt „Ein Koffer voll mit Büchern“.

Man wisse, wie schwierig es für junge Leser sei, in einem anderen Land zu sein, wenn so viele notwendige und wichtige Dinge zu Hause blieben. Und natürlich Lieblingsbücher, die man gut mit Erwachsenen lesen könne oder die man alleine durchblättere.

Gerade um ein Stück Heimat in einem neuen Land zu finden, biete die Bücherei ab sofort einen Koffer voll mit Kinderbüchern für verschiedene Altersgruppen – von der Vorschule bis zum Jugendbuch – in ukrainischer Sprache in der Gemeindebücherei an.

„Ein Koffer voll mit Büchern“ ist ein Projekt des Goethe-Instituts in Kooperation mit dem Deutschen Bibliotheksverband (dbv) und dem Ukrainischen Buchinstitut als Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets, für welches das Auswärtige Amt Mittel aus dem Ergänzungshaushalt 2022 zur Abmilderung der Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine bereitstellt.

Wer in Kontakt zu geflüchteten Menschen aus der Ukraine steht, ist gebeten, von dem Angebot in der Ketscher Gemeindebücherei zu erzählen. zg/mab