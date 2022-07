Jazz trifft Barockmusik

Ketsch. Zu einem musikalischen Leckerbissen lädt die „KulturKircheKetsch“ am Samstag, 9 Juli, ein. Aus Frankreich werden die beiden virtuosen Künstler Renaud Garcia-Fons am Kontrabass und Claire Antonini an der Theorbe erwartet. Die beiden Musiker mit Weltklasseformat wollen der Begegnung von Orient und Okzident in Form einer Vermählung von Jazz und Barockmusik eine neue Ausdrucksweise verleihen.

Während Antonini neben der barocken Laute ebenso auf Theorbe, der iranischen Tar oder der kurdischen Tanbur brilliert, hat Garcia-Fons über die Jahre eine einzigartige Klangsprache auf seinem fünfsaitigen Kontrabass entwickelt.

Die Kritik nennt ihn gerne den „Paganini auf dem Kontrabass“, weil er mit seinem virtuosen Spiel an den Stargeiger aus dem frühen 19. Jahrhundert erinnert. Dabei ist seine Spielweise oft mehr einem Flamenco-Gitarristen vergleichbar als dem gewohnten Tiefbass-Fundamentalisten. Denn die fünfte Saite auf seinem Kontrabass ist eine zusätzliche hohe Saite.

Elegante und leichte Melodien auf dem tiefsten der Streichinstrumente, die aber dank dieses Kunstgriffs gut und gerne bis in die Höhen der menschlichen Stimme reichen.

Garcia-Fons und Antonini sind mit ihren eigenen musikalischen Kreationen sowohl in der Jazzszene als auch in der Alten Musik und Weltmusik große Namen. Das persische Wort „Farangi“(„Europäer“), mit dem die beiden Ausnahmeinstrumentalisten ihr Programm bezeichnen, steht für eigens arrangierte barockartige Musikstücke, angereichert mit kurdischen und persischen Elementen, sowie den Eigenkompositionen von Garcia-Fons. Den Gästen wird an diesem Abend eine einzigartige Fusion dargeboten: Jazz, Barock, spanische Folklore, orientalische Klangfarbenvielfalt - und alles auf nur zwei Instrumenten.

Mit Auftritten unter anderem in der Oper in Lyon, der Metropolitan Opera in New York oder beim Festival Elmau in Deutschland genießen die beiden Musiker inzwischen ein internationales Renommee von Format.

Karten für das Konzert in der Sebastianskirche gibt es für 20 Euro im Vorverkauf beim Kiosk Schmeisser sowie bei Buch- und Manufakturwaren Michelfelder. zg/ras