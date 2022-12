Jede Stimme ist wichtig

Ketsch. Von Caroline Scholl

Ketsch. Die Sängereinheit Ketsch ist der älteste Verein der Enderlegemeinde und in diesem Jahr blickt man zurück auf sage und schreibe 137 Jahre Vereinsgeschichte. „Unsere Mitgliederzahl, zumindest die der aktiven Sänger, ist mit 20 Personen stark zurückgegangen, wenn man an frühere Zeiten denkt“, erklärt die Vorsitzende Elvira Werner beim Besuch dieser Zeitung bei einer der letzten Probenstunde in diesem Jahr. Jeden Mittwoch um 17.30 Uhr treffen sich die Sänger unter der Leitung von Konrad Knopf im Saal der Gaststätte „Goldenes Lamm“ in der Schwetzinger Straße.

Für diejenigen, die Freude am Singen haben, ist dieser Termin in der Woche gesetzt, schließlich musste man in den strengen Zeiten der Corona-Pandemie lange auf das gemeinsame Singen verzichten. „Allerdings haben wir wohl aufgrund der Pandemie einige aktive Sänger verloren, denn nach dieser Zeit, haben manche entschieden aufzuhören“, ist Vorstandsmitglied Hermann Lopp nachdenklich.

„Ein wahrer Jungbrunnen“

Er ist überzeugt: „Singen ist gesund, macht Spaß und stärkt die Lungen und die Atmung. Auch das Gedächtnis wird trainiert und es tut der Seele gut – ein wahrer Jungbrunnen.“

Alle Sänger, die im Alter ab 65 Jahre sind, gehen nach der Singstunde mit einem Lächeln nach Hause, so bestätigt es Elvira Werner. Doch nicht nur die Sänger haben einen sprichwörtlichen „Glückshormonschub“, wenn sie ihrem Hobby frönen, auch das Publikum hat jede Menge Freude an den Darbietungen des Traditionsvereins, wie sich jüngst beim Auftritt anlässlich des kleinen Weihnachtsmarktes beim Heimat- und Kulturkreis zeigte. Das Gelände um das Heimatmuseum füllte sich just dann, als der Auftritt der Sängereinheit auf dem Programm stand. Mit großem Applaus und viel Lob wurde dieser schließlich honoriert.

„Wenn sich jetzt noch Damen und Herren finden würden, die bei uns mitsingen möchten, dann wäre dies natürlich großartig“, so die Vorsitzende. Jeder der möchte, könne ganz unverbindlich zur Singstunde mittwochs vorbeikommen, schließlich zähle jede Stimme. „In diesem Chor kann wirklich jeder mitmachen. Man muss weder ein großartiger Sänger sein noch vorsingen, um hier Teil eines geselligen Chors zu werden, der auch sonst ein abwechslungsreiches Vereinsleben pflegt. Wir singen ganz nach Wunsch der Sänger vorwiegend bekannte Lieder, wie beispielsweise Schlager, die nicht zu kompliziert sind und deutsche Texte haben. Dies mag vielleicht ein Grund sein, weshalb wir kaum jüngere Sänger haben, aber es könnte ja auch ein Anreiz gerade für jene Sänger sein, die vielleicht früher einmal aktiv in einem Chor waren oder bisher nicht die Zeit hatten, bei einem Gesangsverein mitzumachen, nun bei uns mitzuwirken“, betont Chorleiter Konrad Knopf, der seit 1988 bei der Sängereinheit am Klavier sitzt.

„Es macht so viel Spaß“

„Gut zu singen, ist wirklich keine Frage des Alters und auch ich habe sicher keine besondere Solostimme. Aber hier im Chor passt es dann wieder und dies macht so viel Spaß“, führt Hermann Lopp weiter aus.

Nach und nach füllt sich der Raum mit den singfreudigen Damen und Herren. Natürlich müsse man sich ab und zu „aufraffen“, um zur Singstunde zu gehen, gerade wenn man es daheim so gemütlich habe. Doch beim Singen könne man mindestens genauso gut entspannen wie daheim auf dem Sofa, man tue etwas für sich, für Körper, Geist und Seele, treffe andere und danach, so bestätigen es die Aktiven des Vereins. Danach gehe man einfach zufrieden und glücklich nach Hause mit schönen Melodien im Kopf. Für das Frühjahr sei ein kleines Matinee-Konzert geplant. Vielleicht stehe ja dann der eine oder andere mit im Chor, der am Weihnachtsmarkt noch im Publikum begeistert applaudierte.