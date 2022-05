Jetzt anmelden zum Großreinemachen

Ketsch. Zur Geländesäuberungsaktion sind alle Ketscher Einwohner am Samstag, 21. Mai, aufgerufen: In der zeit von 10 bis 13 Uhr sollen ver- schiedene Ortsgebiete abgelaufen und Müll eingesammelt werden, informiert die Gemeindeverwaltung. Es sei geplant, die Arbeiten in einzelne Bereiche zu unterteilen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rathaus-Parkplatz.

Von dort aus erfolgt die Zuteilung. Da die Bereiche unterschiedlich weit entfernt liegen, sollten die Bürger mit entsprechenden Fahrzeugen (Autos oder Fahrräder) zum Rathaus kommen, heißt es weiter. Auch Kinder seien eingeladen, bei der Putzaktion, die zuletzt wegen der Corona-Pandemie ausfiel, mitzumachen. Für den Abschluss sei ein gemütlicher Ausklang im Foyer der Rheinhalle vorgesehen.

Anmeldungen für die Teilnahme an der Geländesäuberungsaktion nimmt Sandra Gröger unter Telefon 06202/60 66 40 oder per E-Mail an Sandra.Groeger@ketsch.de im Bauamt des Rathauses entgegen. An- meldefrist ist der 18. Mai. gvk

