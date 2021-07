Jetzt schnell die Pässe abholen

Ketsch. Der zur Teilnahme am Kinderferienprogramm erforderliche Ferienpass kann noch bis einschließlich Freitag, 30. Juli, an der Rathauspforte zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. Die gebuchten Plätze von nicht fristgerecht abgeholten Ferienpässen werden anderweitig vergeben. Die Meldegebühr in Höhe von zwei Euro je Veranstaltung ist bei Abholung zu bezahlen.

Der Eintritt fürs Ferienkino in Höhe von vier Euro pro Film ist nach Reservierung unter www.central-ketsch.de an der Kinokasse zu entrichten. Vor der Bezahlung können noch Änderungen vorgenommen werden bei Sandra Alber in Zimmer 219. zg