Jubiläumsfest bei Sonnenschein

Ketsch. Bei der Villa Sonnenschein war an diesem Sonntag der Name Programm. Die Sonne strahlte genauso vom wolkenlosen Himmel wie die Kinder und die zahlreichen Besucher, die der Einladung der Einrichtung unter dem Motto „Lasst uns feiern“ gefolgt waren. So voll hat man den schön dekorierten Garten der Villa Sonnenschein noch selten gesehen. Höhepunkt in der Kolpingstraße war sicherlich, als unter riesigem Applaus der vielen Eltern, Großeltern und allen, die sich der Einrichtung verbunden fühlten, die Sonnenschein-Kinder gruppenweise die Bühne eroberten.

Die Jüngsten durften mit bunten Luftballons und einem Luftballonlied den Anfang machen, gefolgt von zauberhaften Schmetterlingen, die zu coolen Beats einen Tanz einstudiert hatten. Niedliche Bienen zeigten ebenso einen Tanz und drehten sich im Kreis, bevor die „Großen“, Vorschulkinder, als Superhelden die Bühne rockten. Gemeinsam wurde der Kindergartensong von allen präsentiert, bevor Nimonh Kaiser-Patthavong den Kindern, ihrem Team und allen Unterstützern danke.

Bürgermeister Jürgen Kappenstein ließ es sich genausowenig nehmen wie die Elternbeiratsvorsitzenden, die herausragende Arbeit der Kindergartenleiterin und dem gesamten Team zu loben und für den großen persönlichen Einsatz für die Villa Sonnenschein zu danken.

Wunschprojekt Rutsche

Unter dem bunten Regen von Glitzerkonfetti ging das Programm zur Geburtstagsfeier an den vielen Mitmachständen weiter. Die Tombola und der Verkauf von kulinarischen Leckereien sorgten sicherlich dafür, dass die Villa Sonnenschein bald einen neuen Rutschenturm bekommt, denn der Erlös wird für dieses Wunschprojekt verwendet. An der großen Infowand, mit vielen Bildern konnten nicht nur ‚Ehemalige’ in Erinnerungen schwelgen, sondern man durfte erfahren, dass in den zehn Jahren genau 357 Kinder in der Villa Sonnenschein ihre Kindergartenzeit verbrachten. csc