Jugend-Turnier entfällt erneut

Ketsch. Allen Beteiligten fiel die Entscheidung spürbar schwer, aber letztendlich war sie unumgänglich: Nach der Absage in diesem Jahr wird es auch im Januar 2022 kein U13 Masters in der Ketscher Neurotthalle geben. Die zuletzt rasant gestiegenen Corona-Infektionen und die sich abzeichnenden verschärften Vorgaben für Sport in der Halle würden keinen anderen Entschluss zulassen, heißt es in einer Mitteilung der SpVgg 06.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwar sei aktuell Sport in der Neurotthalle noch möglich, aber eine Veranstaltung in Turnierform schlicht nicht denkbar. Allein die Zulassungsbegrenzungen für Nichtgeimpfte, die nicht erlaubte Kabinennutzung für die zwölf Mannschaften und die Schwierigkeit, diese tagsüber zu bewirten, haben dem Präsidium und dem Orga-Team der 06er keine andere Wahl gelassen. Schließlich gingen Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten vor.

Die Absage an die Mannschaften ist bereits erfolgt, alle wurden zur geplanten Neuauflage am 8. Januar 2023 eingeladen und fast alle haben bereits zugesagt. Dann soll erneut der Versuch unternommen werden, die Traditionsveranstaltung in bekannter Form weiterzuführen. wk