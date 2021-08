Wahrscheinlich werden die Teilnehmer in Ketsch nicht gleich zu den Weltmeisterschaften im so genannten Splashdiving zugelassen, aber der Spaß wird allemal im Vordergrund stehen, wenn am Mittwoch, 18. August, ab 14 Uhr zum Arschbomben Battle geladen wird.

Emanuel Kuderna und seine Kollegen von der Mobilen Jugendarbeit Brühl-Ketsch organisieren den Wettbewerb, bei dem die beste Arschbombe

...