Jugendliche bestätigen ihre Taufe

Ketsch/Brühl. Mit einem gemeinsamen Abschlusstreffen am Freitag, 18. Juni, haben die 13 Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde ihre Konfirmandenzeit abgeschlossen. Aufgrund der Corona-Vorgaben wurden die Konfirmationen in den vergangenen Wochen in Kleingruppen an verschiedenen Samstagen und Sonntagen gefeiert, einige folgen noch.

Pfarrer Christian Noeske, Diakonin Stefanie Uhlig und die 13 Jugendlichen trafen sich zum Gottesdienst in der Kirche. Das Thema lautete: Freude an Gottes Schöpfung. Im vergangenen Jahr haben sich die Jugendlichen analog oder digital mit Themen des Glaubens und der Kirche auseinandergesetzt. Ein wichtiger Aspekt war das Thema Taufe. Alle Jugendliche wurden als Babys oder Kleinkinder getauft. Gemeinsam ging die Gruppe mit Tim Bergbold, Emily Breitwieser, Luke Dierdorf, Bea Fichtner, Jan Markus, Florian Melle, Adrian Rönitzsch, Leven Salamon, Annika Schäfer, Lina Tuzyna, Johanna Vieten, Marc Weber und Liz Witte der Frage nach: Was bedeutet uns die Taufe heute?

Verlegung gewünscht

Derweil war es Wunsch von vier Familien des letztjährigen Jahrgangs, die Konfirmation in den Sommer zu verschieben. Sie fand am Sonntag, 20. Juni, in der katholischen Kirche Heilige Schutzengel in Brühl statt. Aufgrund der Corona-Vorgaben wäre die evangelische Johanneskirche für die Anzahl der Gäste zu klein gewesen. Der Gottesdienst wurde mitgestaltet durch Alexander Levental an der Orgel und die Sopranistin Almut Fingerle. Pfarrer Christian Noeske sprach in seiner Predigt über die Konfirmation als Bestätigung der Taufe. Als Andenken bekamen Paul Linke, Christopher Reichl, Philip Schweizer und Michelle Zimmermann eine Urkunde mit dem Konfirmationsvers samt Schmuckbändchen überreicht. cn/mab