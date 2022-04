Julius Malsam verteidigt Titel

Ketsch. Hochspannung bis zur letzten Runde herrschte bei der am Gründonnerstag ausgetragenen Blitzschach-Dorfmeisterschaft 2022 des Schachclubs Ketsch. Erst in der letzten Runde fielen die Würfel zugunsten von Julius Malsam. Mit 10,5 Punkten aus zwölf Partien konnte Malsam seinen im Vorjahr errungenen Titel erfolgreich verteidigen. In einem sehr stark besetzten Feld zeigte der junge Student seine ganze Klasse und erreichte einen weiteren schönen Erfolg in seiner Schachlaufbahn.

Ganz knapp mit einem halben Punkt hinter dem Spitzenreiter landete Routinier Martin Schrepp auf Platz zwei. Die Überraschung des Turniers schaffte Heinz Sessler, der mit 9,5 Punkten die Bronze-Medaille erringen konnte. Sessler, der in der ersten Runde recht unglücklich gegen den späteren Sieger verlor, spielte ein ganz starkes Turnier. Philipp Wadlinger der lange in der Spitzengruppe mitmischte, musste am Ende mit Platz vier zufrieden sein. Yasin Öztürk erreichte Platz fünf.

Am Freitag, 22. April, findet im Ferdinand-Schmid-Haus ab 20 Uhr die letzte Runde des Vereinsturniers statt. Am Samstag, 23. April, beteiligen sich die Schachspieler am Tag der Vereine in der Rheinhalle. Besucher können gegen Vereinsspieler ihr Können zeigen, außerdem gibt es bei diversen Schachrätseln Preise zu gewinnen. zg

