Juniorbären unterliegen

Von Anfang an waren die Gastgeberinnen im Spiel der 3. Handball-Liga gegen die Juniorbären aus Ketsch hellwach und voll da. Ketsch konnte zwar bis zur 12. Minute dran bleiben (7:6), vergaßen dann aber für ganze sieben Minuten das Tore schießen. Die SG Kappelwindeck/Steinbach konnte sich auf 11:7 absetzen und baute den Vorsprung bis zur Pause auf 19:11 aus.

Auch in Hälfte zwei das gleiche Spiel der Juniorbären. Etliche technische Fehler und Fehlwürfe im Angriff, dazu eine viel zu passive Abwehr und verlorene 1:1-Situationen. Kappelwindeck wechselte munter durch und alle Spielerinnen brachten ihre Leistung. Auf Ketscher Seite schafften auch mehrere Wechsel, Konstellationen und Variationen nicht den gewünschten Erfolg. Die Bären bekamen keinen Zugriff in der Abwehr und vorne waren sie zu unclever. Über ein 20:15 in der 37. Minute stand es nach 50 Minuten 28:21, ehe das Spiel am Ende völlig verdient mit 37:25 verloren ging.

Trainer zeigt sich enttäuscht

„Schade für die Mädels, das Jahr in der 3. Liga so beenden zu müssen. Wir werden in der Winterpause hart arbeiten, damit wir im neuen Jahr die nötigen Punkte holen können“, sagte dann auch der enttäuschte Trainer Daniel Weinheimer nach dem verlorenen Auswärtsspiel. af

Für die Juniorbären spielten: Moormann, Genova, Bonedeau (3), Widmaier (3/2), Büssecker, Herrmann (3), Winnewisser (1), Jung (1), Frey, Krogh (1), Bühl (5), Berg (2), Völker (6), Kolb.

