Jusos gehen von Ketsch aus im Bus auf „Party Tour“

Ketsch/Region. Die Jusos des Rhein-Neckar-Kreises laden zur „Jusos Bus-Party Tour“ am Freitag, 17. März, ein. Dieses Event feiert das erste Jubiläum des neuen ÖPNV-Linienbündels. Der stellvertretende Vorsitzende der Jusos Egzon Fejzaj aus Eppelheim erklärt: „Seit einem Jahr herrscht im Rhein-Neckar-Kreis ein neuer Busplan. Und viele unserer jungen Mandatsträger haben sich dafür eingesetzt, dass der neue Busplan besser wird.“

Gemeinderat und Jungsozialist Moses Ruppert: „Seit einem Jahr profitieren die Bürger aus Schwetzingen und Umgebung von diesem stark ausgebauten Busangebot. Diesen extrem verbesserten Busplan, zu dem wir Jusos unseren Beitrag geleistet haben, wollen wir mit dieser Bus-Party Tour feiern.“ Die Teilnehmer (im Alter von 18 bis 35) treffen sich im Bus 710, der um 20.30 Uhr von Ketsch, Bushaltestelle Albrecht, über Brühl zum Hauptbahnhof Mannheim fährt. Dort geht’s durch die Bars des Jungbuschs. Der Rückweg erfolgt mit dem neuen Nachtbus um 2.30 Uhr (über Brühl, Ketsch bis Schwetzingen um 3.15 Uhr).

Die Kosten und das erste Getränk übernehmen die Jusos. Interessierte melden sich bis sich zum 14. März per E-Mail an bustour@jusos-rhein-neckar.de oder an den Instagram Account @jusosrnkn anmelden.