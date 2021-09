Kampagne wirbt für sicheren Straßenverkehr

Ketsch. Die dritte Kampagne „Ketsch fährt fair“ soll für partnerschaftliches Verhalten im Straßenverkehr werben. Dazu hat die Lokale Agenda an den Ortseingängen auffällige Schilder mit dem Motto „Ketsch fährt fair“ montiert. An der Ecke Schwetzinger Straße und Walldorfer Straße appelliert nach der Aktion „Schule hat begonnen“ nun ein Banner mit der Aufschrift „Dreißig ist genug!“ an die Verkehrsteilnehmer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Grundlagen der Kampagne haben Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Mitglieder des Senioren- und des Jugendbeirates, sowie Polizeipostenleiter Udo Samland mit den Mitgliedern der Ketscher Agendagruppe bei einem Workshop erarbeitet. Hierbei wurden zuerst einige Negativbeispiele erfasst, die die meisten schon erlebt haben dürften: Das Zuparken der Gehwege, wodurch Eltern mit Kinderwagen oder Senioren mit Rollator am Vorbeilaufen gehindert werden oder das Fahren über rote Fußgängerampeln oder über Zebrastreifen. Generell zu schnelles Fahren und Vorfahrtsmissachtung, zu geringer Abstand zu Radfahrern und laufender Motor bei länger stillstehendem Pkw sind weitere Beispiele.

Doch nicht nur Autofahrer stehen im Mittelpunkt der Kampagne: So sei es auch gefährlich wenn Fahrradfahrer, ohne zu schauen, vom Bürgersteig auf die Straße wechseln oder Fußgänger dort laufen, ohne auf den Autoverkehr zu achten.

Rücksicht steht im Vordergrund

Gute Beispiele für anständiges Verhalten sowie eine gerechte und ehrliche Haltung sind laut der Kampagne: Vorschriften einhalten, Rücksicht nehmen und vorausschauend fahren. Beim Fahren sei wichtig: Kein Handy am Steuer benutzen, kein Alkohol und natürlich auch keine anderen Drogen. Die Organisatoren würden sich freuen, wenn künftig mehr Respekt vor anderen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern durch faires umweltschonendes Verhalten gezeigt würde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hohes Verkehrsaufkommen und die damit verbundenen Probleme seien hausgemacht, heißt es seitens der Lokalen Agenda. Es wäre schön, wenn sich viele veranschaulichen würden, dass weniger Verkehr auch diese Probleme reduziert. Wünschenswert sei es vor allem kurze Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Auch die Nutzung der Linienbusse sei eine weitere Möglichkeit den Verkehr zu reduzieren. Zudem soll die Kampagne auch daran erinnern, die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h, die auf den meisten Straßen in Ketsch gilt, einzuhalten

Im komplexen Verkehrsgeschehen in Ketsch gebe es viele Teilnehmer, die partnerschaftlich zusammenwirken müssen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen: schnelle und risikoarme Fortbewegung bei geringem Lärm und Abgasausstoß sowie Schonung der Infrastruktur. Die Anzahl der Pkw in Ketsch sei zwischen 1991 und 2007 um etwa zwölf Prozent gestiegen, 2008 krisenbedingt wieder um acht Prozent gesunken und bis 2018 nochmals um 14 Prozent gestiegen. Mit 641 Pkw pro 1000 Einwohner lag die Enderlegemeinde damit 2018 um acht Prozent über dem Durchschnitt von Baden-Württemberg.

Der Flyer der Kampagne, der die wichtigsten Verhaltenstipps nochmals weiter ausführen soll, liegt beispielsweise in der Gemeindebücherei aus, ist aber auch unter www.ketsch-lokaleagenda.de einzusehen. Zudem seien Anregungen und Vorschläge an die Agendagruppe stets willkommen und können an lokale-agenda-ketsch@web.de geschickt werden. zg