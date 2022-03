Kandidatin hört auf ihr Herz

Ketsch. Zu einer Wahlkampfveranstaltung, die keine ist, lädt Bürgermeisterkandidatin Nimonh Kaiser-Patthavong ein: Mit ihrem Mann Eugen hat sie die Aktion „Menschen helfen Menschen“ gestartet, um den Flüchtlingen in der Ukraine und die Geflüchteten, die bereits hier angekommen sind, zu unterstützen. „Die Bereitschaft, etwas zu geben, ist so groß“, sagt die 42-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Wobei sie hofft, dass am Samstag, 12. März, von 11 bis 14 Uhr nochmals einiges dazukommen wird. Dann werden in der Hardtwaldstraße 5 bei ihrer Pflegemutter Hilde Eppel nach Liste Sachspenden angenommen.

Wer die 42-Jährige kennt, weiß, dass sie die Aktion ungeachtet ihrer Kandidatur eh gemacht hätte. „Es ist eine Herzensangelegenheit.“ Mit ihrem Mann hat sie in Wieblingen bei einer Aktion geholfen und das Bedürfnis verspürt, noch mehr zu machen. „Uns verbinden nicht nur die Farben mit der Ukraine“, sagt sie, weil die Enderlegemeinde auf Fahnen Gelb-Blau daherkommt. „Ketsch kann mehr“, sagt sie, da doch auch die Schicksale rührten.

Auch für den Wärmebus

Neben bereits 1500 Euro an Spenden, die sie bekommen hat und ein enormes Vertrauen verspürt, werden die weiteren Sachspenden auch Familien zugutekommen, die in Ketsch eingetroffen sind – und noch eintreffen werden. Ferner wird für die „Ahrschipper“ und den Wärmebus gesammelt. mab

