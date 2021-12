Kantorei und Solisten erfreuen das Ketscher Publikum

Ketsch. Die Initiative des Pfarrgemeinderates Brühl-Ketsch, die mit „KulturKircheKetsch“ die vermehrte Kirchennutzung im Auge hat, wurde an dieser Stelle schon gelobt. Was kommt danach? Schulterklopfen, eine Auszeichnung, segensreiche Worte? Man suche sich irgendetwas derart heraus – jedenfalls war das Konzert zum vierten Advent der Kantorei und ausgewählter Solisten unter der Leitung von Professor Stefan Göttelmann ein Fest für die Ohren. Wie sagte eine Besucherin beim Verlassen der Kirche St. Sebastian so schön: „Eine musikalische Höchstleistung für Ketsch.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und diese Höchstleistung hätte locker noch in einige Ohren mehr gepasst. Doch in Corona-Zeiten wagen sich dann nur rund 75 Besucher in die große Kirche. Die wurden vortrefflich auf das Weihnachtsfest eingestimmt, wofür vor allem „Oratorio de Noël“ von Camille Saint-Saëns verantwortlich war, sofern man nur ein Werk, das programmlich auch noch inmitten von Größen wie Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach daherkam, herausheben möchte.

Über dieses Weihnachtsoratorium stand im Begleittext, „dass das gänzliche Fehler der Bläser ein gedecktes, romantisch-warmes Klangbild bewirkt, das in einigen Sätzen durch glitzerndes Passagenspiel der Harfe – dem Instrument der Engel – apart aufgelichtet wird.“ Das mag so sein, doch der Hörgenuss war noch viel besser als die Ankündigung. Zum Beispiel, weil Sopranistin Yeji Shin ihre Stimme anfangs noch in Zaum zu halten schien, nun aber voll zur Geltung brachte.

Hervorragende Auswahl

Prof. Stefan Göttelmann, dem hauptamtlichen Kirchenmusiker der Seelsorgeeinheit, war eine in allen Belangen hervorragende Auswahl gelungen. Ob mit weiteren Stimmen wie Katharina Linn (Mezzosopran), Felicitas Brunke (Alt), Byungyong Yoo (Tenor), Hermann Locher (Bassbariton) oder instrumental mit Ansgar Deuschel (Harfe), Sascha Heberling (Orgel) oder den Mitgliedern des Kammermusikensembles „I Virtuosi Mudahensis“ um Constance Karnop, der Hörgenuss geriet vortrefflich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Göttelmanns Zeit in Tettnang am Bodensee ist es zum Beispiel zu verdanken, dass Prof. Hermann Locher die Reise aus Deutschlands Süden angetreten hatte. Die beiden arbeiteten in Sachen konzertanter und liturgischer Aufführungen im Schloss und in der Schlosskirche Tettnang viel zusammen.

Die Dankbarkeit der Besucher, derart fein aufs Fest der Feste eingestimmt worden zu sein, war am Ende groß und fiel teils als Applaus im Stehen aus. Der Kantorei mit Dirigent Göttelmann ist zu wünschen, dass ihr Mitwirken in „KulturKircheKetsch“ schnellstmöglich ohne Corona-Pandemie auskommt. mab