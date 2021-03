„Es ist uns ein großes Anliegen, unseren Bürgern wieder eine Perspektive zu bieten und uns gemeinsam auf den Weg zu machen, um in behutsamen Schritten zur Normalität zurückzukehren“, unterstreicht Bürgermeister Jürgen Kappenstein. Die am Samstag, 8. März, in Kraft getretene Corona-Verordnung ermöglicht leichte Lockerungen und gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Neben der Öffnung von

...