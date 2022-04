Karfreitag gibt es Fisch

Ketsch. Beim Sportfischerclub Ketsch wurden bei den Neuwahlen in der jüngsten Generalversammlung alle amtierenden Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Der Vorstand Vorsitzender: Karl-Heinz Geschwill, zweiter Vorsitzender: Jürgen Sommer. Schriftführerin: Petra Keilbach, Kassierer: Herbert Schwab, zweiter Kassierer: Eugen Fondermann, Protokollführer: Thomas Rohr, Sportwart: Hans-Peter Hambsch. Revisoren: Christiane Wagner und Reiner Schüssler. zg

Der alte und neue Vorsitzende Karl-Heinz Geschwill freute sich eingangs über die vielen erschienenen Mitglieder. Sein Jahresbericht hielt sich in einem knappen und übersichtlichen Rahmen, denn viele Aktivitäten fielen im vergangenen Jahr dem Lockdown zum Opfer.

Da schon zwei Jahre lang kein Karfreitagsfischverkauf und kein Fischerfest mehr stattfinden konnten, freut sich der Club nun, wieder einen solchen Verkauf anbieten zu können. Fisch und Getränke dürfen die Gäste sogar vor Ort verzehren.

Zum Schluss bedankte sich Karl-Heinz Geschwill noch bei den vielen Helfern, die das ganze Jahr immer bereit waren, den Club zu unterstützen.

Sportwart Hans-Peter Hambsch verlas den sportlichen Teil, Kassierer Herbert Schwab berichtete detailliert über Einnahmen und Ausgaben. Die Generalversammlung klang schließlich mit den Ausgaben der Angelkarten aus. zg