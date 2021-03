Brühl/Ketsch. In der katholischen Kirchengemeinde werden ab diesem Freitag, 12. März, wieder Präsenzgottesdienste in den Kirchen gefeiert. Selbstverständlich würden die bereits bekannten Hygieneauflagen beim Besuch der Messfeiern weiterbestehen – Abstand halten, Handdesinfektion, Meldezettel ausfüllen, Maskenpflicht während des ganzen Gottesdienstes, kein Gemeindegesang, die Sitzplätze nur an den jeweiligen Bankenden einnehmen und kein Gang zum Empfang der Kommunion, sie wird an den Platz gebracht. Übergangsweise werde weiterhin ein Gottesdienst am Wochenende gestreamt und sei über die Homepage der Kirchengemeinde abzurufen. Er könne nicht nur live, sondern auch zu einem späteren Zeitpunkt mitgefeiert werden.

Und so starten die Präsenzgottesdienste zum Wochenende im einzelnen: Am Freitag, 12. März, geht es um 17.30 Uhr in der Brühler Schutzengelkirche los mit dem Rosenkranzgebet und um 18 Uhr ist dort eine Messe.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren