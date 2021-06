Katholische Kirche "muss wieder Vertrauen aufbauen"

Ketsch/Brühl. Es geht ihr nicht gut. Im Grunde ist die katholische Kirche erstmals in ihrer 2000-jährigen Geschichte in einer existenziellen Krise. Klar geriet die Kirche in diesen zwei Jahrtausenden häufig in Bedrängnis. Doch es waren eigentlich immer Krisen der verschiedenen Eliten und es ging fast immer um die Frage, wer hat wie viel Macht. Jetzt jedoch geht es zumindest in Europa erstmals um Legitimation. Es ist eine Krise von unten. Und sie zeigt sich in der zunehmenden Abwendung der Gläubigen von der Kirche.

Goldenes Kreuz bei der Radlersegnung im Pfarrgarten von St. Sebastian – „die Forderungen Jesu in der Bergpredigt muten heute noch revolutionär an“. © Brückl

Allein 2019 wandten 272 771 Menschen der katholischen Kirche den Rücken zu. So viele wie noch nie in einem Jahr. Und 2020 dürfte sich der Trend deutlich verschärft haben. Menschen und Kirche sind sich fremd geworden. Um Macht und Geld kämpft man mit Macht und Geld. Doch gegen diese Fremdheit und für Legitimation sowie Vertrauen lässt sich so nicht gewinnen. Im Gegenteil, Machtallüren zersetzen das Fundament der Kirche weiter. Diesen Kampf, davon waren der Diakon Heiko Wunderling (kleines Bild links) und der Pfarrgemeinderat Dr. Oliver Brinkmann (kleines Bild rechts) im Gespräch mit unserer Zeitung überzeugt, gewinne die Kirche nur mit Transparenz und Offenheit.

Die Ausgangslage, das sagten beide, sei „katastrophal“. Das Meinungsforschungsinstitut „Civey“ hat in einer Studie ermittelt, dass 57 Prozent der Katholiken in Deutschland die Kirche für nicht mehr vertrauenswürdig halten. Bei ehemaligen Katholiken steigt dieser Wert auf 92 Prozent.

Die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs sehen 78 Prozent der Katholiken negativ. 77 Prozent der Katholiken verstehen nicht, warum Frauen kirchliche Ämter nicht übernehmen dürfen und 84 Prozent von ihnen lehnen das Zölibat ab. In der Folge sind mittlerweile 52 Prozent der Katholiken überzeugt davon, dass die katholische Kirche keine oder nur noch eine sehr kleine Rolle spiele. Es sind Zahlen, die dem Graben zwischen der Amtskirche und vielen Gläubigen sehr deutlich markieren.

Der Graben schmerzt

Und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Wunderling dieser Graben schmerzt. Denn er hat auch hier Folgen. Im vergangenen Jahr traten in der Seelsorgeeinheit Brühl-Ketsch 125 Menschen aus der katholischen Kirche aus. Dieses Jahr waren es bis zum 1. Juni bereits 123. Dabei geht es mittlerweile um Menschen, denen die Kirche eigentlich wichtig ist und die die Gemeinde bis dato auch aktiv getragen hätten.

Vor allem schmerzt ihn, dass es ein stiller Abgang sei. „Die Menschen suchen zuvor leider nicht das Gespräch mit uns.“ Wenn sie es suchten, so glaubt Wunderling, hätte er überzeugende Argumente. Für ihn ist Kirche und Glaube nach wie vor wichtig. Zentral sei das Wissen, sich von Gott begleitet zu fühlen. „Das heißt nicht, dass Leid ausbleibt, aber es ändert die Sicht darauf und zwar bis in den Tod hinein.“ Und diese Sicht kann in seinen Augen nur der Glaube und die Glaubensgemeinschaft entwickeln.

Bergpredigt ein Kompass

Für Brinkmann ist die Bergpredigt ein Art Kompass und zwar sowohl für den Gläubigen als auch für die Kirche. Die Forderungen Jesus in dieser Predigt muten heute noch revolutionär an. Die Feindesliebe, der Respekt jedem gegenüber oder die Hilfsbereitschaft vor allem gegenüber Benachteiligten und Schwächeren, dürften in manchen Ohren noch heute radikal klingen. Dabei fänden sich hier laut Brinkmann die Instrumente, mit denen die Kirche als anständige Institution neu Kraft gewinnen könnte.

Aber dafür müsste sich die Kirche, so Wunderling und Brinkmann unisono, ehrlich machen. „Den Missbrauch offen ansprechen, den Opfern helfen und die Täter aus dem Kirchendienst entfernen.“ Das nicht getan zu haben, ist in den Augen Brinkmanns das größte Versäumnis der katholischen Kirche. Das Recht, so der Strafverteidiger Brinkmann, sei das Fundament jeder gelingenden Institution. Wer dieses Recht ausheble, zerstöre im Endeffekt die Institution. Gerade hierarchisch aufgebaute Organisationen seien hier in großer Gefahr. Dabei würde die Gefahr meist von außen kommend gesehen. Übersehen werde die Gefahr von innen. In der Soziologie spreche man vom Umarmungseffekt. Bedeutet im Umkehrschluss, dass Kritiker und Reformer für Institutionen wie die Kirche in Sachen Fortbestand der entscheidende Faktor seien.

Und für den Fortbestand der katholischen Kirche grundlegend bewerten die beiden auch den Themenkomplex Frauen in kirchlichen Ämtern. Es sei, so Brinkmann, nicht im Ansatz zu verstehen, warum Kirche die Hälfte der Bevölkerung ausschließe. So könne die Kirche per se kein komplettes Bild von der Welt entwickeln. Und Diakon Wunderling betonte, dass die ganze Debatte das Entscheidende ausblende. Schon jetzt sei die entscheidende Frage, „wo wäre die Kirche ohne die Frauen“. Die Antwort läge für alle sichtbar auf dem Tisch. „Sie wäre gar nicht mehr.“ Worte, die in den Augen Wunderlings problemlos auch auf den Umgang mit gleichgeschlechtlichen Paaren ausgedehnt werden könnten. Papst Franziskus erklärte hierzu einst, „wer bin ich, dass ich zu urteilen habe“. Das zentrale Gebot der Kirche sei die Liebe und Liebe kenne keine Art von Grenzziehung.

Das öffentliche Bild der Amtskirche ist desaströs. Aber, und davon sind die Beiden eben auch überzeugt, verbessert werden kann es nur von innen. Dabei denken der Diakon und der Pfarrgemeinderat vor allem an die Gläubigen. „Wir dürfen nicht aufgeben, dafür sind Kirche und Botschaft einfach zu wichtig“, betont Heiko Wunderling. Hier vor Ort, so Oliver Brinkmann, der auch Missbrauchsbeauftragter ist, habe sich vieles bereits zum Besseren gewandelt. „In Sachen Missbrauchsprävention sind wir weit gekommen.“

Die Kirche hier, das sagt auch Wunderling, sei in vielen Bereichen weiter, als es den Anschein habe. Und er hofft, dass das die Menschen bald zu sehen beginnen. Denn der Mensch brauche, so Wunderling, „die Glaubensgemeinschaft mit Jesus“. Klar sei der christliche Glaube nicht das einzige Fundament der europäischen Zivilisation. Aber ohne dieses Fundament, davon sind Brinkmann und Wunderling überzeugt, würde dem Gebäude Europa ein entscheidender Stützpfeiler fehlen. Bilder (2): Kern