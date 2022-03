Kathrin Reinert belegt Platz eins

Ketsch. Bei der Meisterschaft des Bridge-Clubs im Individualturnier war das Bridgelokal in den vergangenen Jahren bis auf den letzten Platz gefüllt – nun spielte man in verhältnismäßig kleiner Runde. Dies sei Corona geschuldet gewesen, außerdem hätten sich viele Mitglieder wegen der politischen Lage verständlicherweise nicht in Feierlaune befunden, heißt es in einer Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorsitzende Ilse-Marie Oswald konnte aber nicht zuletzt auf den vom Club gestifteten Sekt verweisen und bei diesem Turnier hat jeder Spieler ein- oder sogar zweimal eine Pause, sodass das Turnier in äußerst entspannter und harmonischer Stimmung stattfand. Die Turnierleitung oblag in bewährten Händen der stellvertretenden Vorsitzenden Margret Meier, die alsbald die Gewinner vermelden konnte.

Vorsitzende Ilse-Marie Oswald gratulierte den Siegern, zuvörderst Kathrin Reinert, die sich den ersten Platz sicherte, während Christel Assmann und Hans Pichler die weiteren Plätze einnahmen. Der Bridge-Club kommt indes am Montag, 28. März, um 13.45 Uhr zu Mitgliederversammlung zusammen. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2