Ketsch. Eine Fundkätzin gibt es in Ketsch, die im Neurott, in der Eichenstraße etwa Mitte Oktober zugelaufen ist. Leider ist sie nicht gechipt oder tätowiert, teilt der Tierschutzverein mit. Sie ist zirka drei bis fünf Jahre alt, wirkt gepflegt und ist sehr lieb. Wer kennt das Tier oder den Besitzer? Infos sind erbeten an den Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung, Telefon 06202/2 94 83 oder 0173/4 54 02 54.

