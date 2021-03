Ketsch. Zur aktuellen Diskussion in Leserbriefen und sozialen Netzwerken zur finanziellen Situation der Gemeinde nehmen Fraktion und Ortsverband der örtlichen CDU in einem Schreiben Stellung. Die Christdemokraten bringen darin einerseits ihre Freude zum Ausdruck, dass sich Bürger aktiv an der Gemeindepolitik beteiligen und auch kontrovers diskutieren, sie mahnen andererseits allerdings an, „hierbei sachlich zu bleiben und Argumente auch mit Fakten zu stützen“.

Der Behauptung im Leserbrief „Ich sehe es noch nicht so schwarz“ (Schwetzinger Zeitung von Samstag, 27. Februar), die CDU Ketsch habe versprochen, dass die Gemeinde schuldenfrei bleibe, sei falsch. „Diese Aussage findet sich in keinem CDU-Wahlprogramm der vergangenen 20 Jahre wieder. Schon im Wahlprogramm 2014 wurden Kreditaufnahmen für gemeindliche Sanierungsprojekte nicht grundsätzlich ausgeschlossen, 2019 war darin sogar zu lesen, dass aufgrund notwendiger Investitionen in Kindergartenbau und Schulentwicklung mittelfristig Kreditaufnahmen erforderlich werden“, betonen die CDU-Kommunalpolitiker.

Die CDU-Gemeinderäte zeigen sich in ihrer gemeinsamen Erklärung „schon sehr über die irreführenden Aussagen des Leserbriefschreibers verwundert, zumal dieser bisher noch nie als Besucher einer Gemeinderatssitzung in Erscheinung getreten ist“. Dass die Gemeinde Ketsch über viele Jahre hinweg schuldenfrei und damit in der Lage gewesen sei, die enormen Investitionen in der Vergangenheit zu tätigen, sei neben den stabilen Einnahmen aus Gewerbe- und Grundsteuer auch dem vorausschauenden und maßvollen Umgang mit den Finanzen zu verdanken.

Erweiterung der Betreuungsplätze

„Wenn man sich die Mühe macht nachzuschauen, woher jetzt die Notwendigkeit der Kreditaufnahme kommt, dann wird man schnell bei den stark gestiegenen Kinderzahlen fündig, was uns einerseits freut, andererseits aber eine kostenintensive Erweiterung der Betreuungsplätze in allen Altersstufen mit sich bringt. Da dies zu größten Teil Pflichtaufgaben sind, sind die Plätze bereitzustellen – selbstverständlich auf Kosten der Gemeinde“, stellen die CDU-Vertreter fest.

Zu den gestiegenen Anforderungen auf der Kostenseite kämen Einbrüche bei den Steuereinnahmen. Einerseits sinke voraussichtlich Corona-bedingt das gesamte Steuervolumen deutschlandweit und damit auch die Zuweisungen an die Kommunen, andererseits breche in Ketsch mit Aldi nächstes Jahr ein nennenswerter Gewerbesteuerzahler weg. „Die Entscheidung, die Regionalgesellschaft zu schließen, wird sicher Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt haben, ist jedoch eine unternehmerische Entscheidung von Aldi, auf die wir seitens der Gemeinde keinen Einfluss haben“, wird in der Erklärung betont.

„Die Neuansiedlung von Gewerbe ist wichtig. Bisher war die CDU Ketsch immer bestrebt, Ansiedlungen von Gewerbebetrieben zu fördern und zu unterstützen. Doch ob ein Unternehmen langfristig erfolgreich ist, kann man nicht im Vorfeld wissen. Dass die 21sportsgroup in der Vorpommernstraße beispielsweise am Ende in die Insolvenz geht, war zum Zeitpunkt des Grundstücksverkaufs, der übrigens durch das Land Baden-Württemberg erfolgt war, nicht absehbar. Glücklicherweise wird auch in diesen Gebäudekomplex in Kürze wieder gewerbliches Leben einkehren, und das hoffentlich langfristig“, heißt es weiter.

Rahmenbedingungen schaffen

„Ja, die CDU Ketsch will viele und starke Gewerbesteuerzahler. Denn nur mit diesen Einnahmen können wir die vielfältigen Aufgaben der Zukunft finanziell bewältigen. Wir können jedoch als Kommune und Gemeinderat nur Rahmenbedingungen schaffen. Der wirtschaftliche Erfolg liegt letztendlich in der Verantwortung der Unternehmen.“

So würden sich CDU Ortsverband und Fraktion „auch weiterhin dafür stark machen, dass trotz der vielfältigen Pflichtaufgaben Raum für möglichst viele freiwillige Leistungen bleibt, die unser Ketsch so lebenswert machen“, schließt die gemeinsame Erklärung von Gemeinderatsfraktion und Ortsverband der örtlichen CDU. zg/ras