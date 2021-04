Keine Mühe gegen Bergwinkel

Ketsch. Nach dem Gewinn der Gruppenmeisterschaft 3 C in der DSOL war man gespannt, wie das Erfolgsquartett in den Finalspielen abschneiden würde. Im Viertelfinale lieferte das Team um Spielführer Florian Schrepp einen wahren Krimi. In den regulären Partien stand es gegen den Schachclub Borken am Ende 2:2.

AdUnit urban-intext1

Die Entscheidung über den Einzug in die nächste Runde musste im Blitzschach-Modus fallen. Hier behielten die Ketscher Spieler das bessere Ende für sich und konnten ins Halbfinale einziehen. Spieler des Viertelfinales war Marcel Herm, der all seine Partien gewinnen konnte. Den Erfolg rundeten Martin Schrepp, Yasin Öztürk und Florian Schrepp ab, die ebenfalls wichtige Punkte sammelten.

Öztürk mit makelloser Bilanz

Doch wie würde sich das Quartett im Halbfinale schlagen? Gegen die Mannschaft vom Schachclub Bergwinkel hatte man keine Mühe und errang einen sicheren Sieg. Die Punkte für Ketsch holten Martin Schrepp mit einem schnellen Sieg. Florian Schrepp spielte unentschieden und der Top-Scorer der Mannschaft, Yasin Öztürk, konnte seine makellose Bilanz mit einem weiteren Sieg verbessern.

Alle Augen der Ketscher Schachspieler richten sich nun auf das Finale am kommenden Freitag. zg

AdUnit urban-intext2