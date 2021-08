Kellerbrand in Einfamilienhaus – Elf Haushalte in Karl-Marx-Straße ohne Strom

Ketsch. Nach einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus sind in der Karl-Marx-Straße in Ketsch insgesamt elf Haushalte ohne Strom. Wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte, ist der Brand gegen 0.40 Uhr ausgebrochen. Dabei wurden den ersten Angaben zufolge insbesondere die Stromleitungen im Haus beschädigt. Die Bewohner im Alter von 54, 53 und 29 Jahren konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Auch Nachbarn aus zwei anliegenden Häusern mussten evakuiert werden.

Verletzt wurde demzufolge niemand, der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Nach Überprüfung der Hauptstromleitung durch den Netzbetreiber musste die Stromversorgung von insgesamt elf anliegenden Haushalten in der Karl-Marx-Straße aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden. Die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten können erst im Laufe des Montagmorgen durchgeführt werden. Noch in der Nacht versuchte die Polizei laut der Mitteilung die 35 dort gemeldeten Personen über den Stromausfall zu informieren.