Der Marktplatz kann eine zusätzliche Belebung erfahren, denn der Gemeinderat entschied mehrheitlich in seiner jüngsten Sitzung in der Rheinhalle, dass die Deutsche Marktgilde per Konzessionsvertrag tätig wird, um dort einen Wochenmarkt zu etablieren.

Wie Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer erklärte, handele es sich bei der Marktgilde um einen professionellen Marktbetreiber, der bundesweit

...