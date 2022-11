Ketsch: Bürgermeister übergibt im Ketscher Bruch neue Infotafel zu Bienen

Ketsch. Am Insektenhotel im Bruch wurden die erforderlichen Pflegemaßnahmen für die Herbst- und Winterzeit durchgeführt, schreibt Wolfgang Rohr von der „Lokalen Agenda 21“ in Ketsch. Dabei wurde auch das Schilfrohr wieder an den richtigen Platz gesteckt und die Fläche um den Holzständer von Unkraut gesäubert.

Außerdem haben die Mitglieder der „Lokalen Agenda“ eine zusätzliche Informationstafel zum Lebenszyklus der Wildbienen gestaltet und am Insektenhotel aufgestellt. An diesem Donnerstag, 17. November, um 11.30 Uhr wird Bürgermeister Timo Wangler persönlich vorbeikommen und die Tafel offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Die Bevölkerung ist dazu willkommen.