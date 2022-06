Ketsch: Dieb stiehlt Geldbeutel von Seniorin

Ketsch. Ein noch unbekannter Mann hat einer 70-jährigen Frau am Mittwochnachmittag in Ketsch die Geldbörse gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hockenheimer Straße. Die Frau war gerade dabei gewesen, ihre Einkäufe in ihrem Auto zu verstauen als der Mann sie angesprochen und in ein Gespräch verwickelt habe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als der Mann sich entfernte, bemerkte die 70-Jährige, dass ihr Geldbeutel vom Rücksitz ihres Autos verschwunden war. Darin hatten sich neben ungefähr 80 Euro Bargeld die Ausweisdokumente sowie die Bankkarten der Frau befunden.

Die Polizei gibt folgende Beschreibung des Mannes bekannt: Er soll 38 bis 40 Jahre alt und 1,68 Meter groß sein. Des Weiteren habe er dunkles, schütteres Haar und ein rundes Gesicht und eine mollige Figur. Er habe eine dünne, dunkle Stoffhose und ein dunkles T-Shirt mit weißer oder grauer Aufschrit getragen. Das Polizeirevier Schwetzingen nimmt Hinweise auf die Identität des Mannes unter der Telefonnummer 06202/288-0 entgegen.