„Ketsch fährt fair“ geht im Herbst weiter

Ketsch. Die vierte Kampagne von „Ketsch fährt fair“ läuft aus, teilt die lokale Agenda mit. Rücksichtsvolles und vorausschauendes Fahren sei aber immer wichtig. Darauf hat die Lokale Agenda mit Transparenten, Tafeln und Veröffentlichungen zuletzt hingewiesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitere Anregungen und Vorschläge dazu nimmt die Agendagruppe unter lokale-agenda-ketsch@web.de gerne entgegen. Fahrradfahrer, Fußgänger und Anwohner sind, meist in wechselnden Rollen, am Verkehrsgeschehen beteiligt. Ein Großteil des Verkehrs wird in Ketsch durch die Einwohner selbst verursacht. Damit dabei alle Beteiligten gut miteinander auskommen und die negativen Seiten den Verkehrs (Lärm, Abgase, Unfallrisiken) reduziert werden, müssen sich alle fair verhalten.

In einem Flyer wurden die wichtigen Aspekten fürs partnerschaftliche Verhalten im Straßenverkehr zusammengestellt, er ist über http://www.ketsch-lokaleagenda.de/ erhältlich. „Auch wenn es mal schnell gehen muss – Sicherheit geht vor“, betonen die Agenda-Mitglieder.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als Autofahrer sei Anschnallen selbstverständlich. Bei Kindern sollte man darauf besonders achten. Aber auch Gegenstände, die mit dem Fahrzeug transportiert werden, müssen immer gut gesichert werden. Für Fahrradadfahrer gilt: Helm tragen und im Dunkeln Licht einschalten.

Video auf Youtube

Das Video „Ketsch fährt fair“ ist auf dem Youtube-Kanal der Lokalen Agenda unter: https://youtu.be/le-gj7SGmw8 zu finden. Die nächste Kampagne von „Ketsch fährt fair“ wird im Herbst folgen, heißt es abschließend. g z