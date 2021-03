  Ketsch hat gewählt: Baumann knapp vor Sturm

Ketsch. Eine recht hohe Wahlbeteiligung von 64,8 Prozent verzeichnet Ketsch im Vergleich zum übrigen Wahlbezirk. Auch in der Gemeinde liegt Dr. Andre Baumann (Grüne) mit 28,68 Prozent der abgegebenen Stimmen auf dem ersten Platz, wenn gleich das eines der weniger hohen Ergebnisse ist. Besser als im Vergleich zum übrigen Wahlbezirk schloss Andreas Sturm (CDU), er holte mit 25,22 Prozent in Ketsch zwei Punkte mehr als allgemein. Karlheinz Kolb von der AfD (11,47 Prozent) liegt in Ketsch besser als im Rest des Wahlkreises (10,5), doch auch hier verlor die Partei massiv Stimmen. Mit knapp über einem Prozent überzeugte Philipp Schrüfer (ÖDP) die Ketscher prozentual mehr als die Wähler im übrigen Stimmbezirk (0,62).

