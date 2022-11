Ketsch hat jetzt eine Infotafel über Wildbienen

Ketsch. „Wir hatten anderes Wetter bestellt“, witzelte Wolfgang Rohr von der Lokalen Agenda 21. Die Informationstafel über Wildbienen, die seit einigen Wochen steht, wurde trotz des schüttenden Regens eingeweiht. Erst gegen Ende zeigte sich die Sonne. Apropos: Dass ausgerechnet diese Jahreszeit ausgewählt wurde, liegt daran, das verdeutlicht werden sollte, dass Bienen dort ganzjährig leben. Auch wenn sie aktuell nicht aktiv zu sehen sind, denn das Leben spiele sich im Verborgenen ab, wie Gernot de Mür, Sprecher der Lokalen Agenda, sagte.

Das Bienenhotel im Bruch gibt es schon seit mehreren Jahren. Die Bienen sind dort von April bis Juni aktiv. In die Brutröhren legen sie ihre Eier auf Blütenpollen und Nektar und verschließen diese. Die Brut entwickelt sich dort. Während neue Bienen entstehen, sterben die alten. Die Larven ernähren sich vom Futtervorrat. Die im Herbst verpuppten Larven überwintern dort. Das Material der Bienenhotels muss so ausgelegt sein, dass keine Feuchtigkeit hineinkommt, da sonst Schimmelpilze entstehen können und die Larven nicht überleben, so de Mür.

Von pelzig bis schwarz

Bei den dort lebenden Bienen handelt es sich um pelzige Wildbienen, auch Mauerbienen, die ein bis anderthalb Zentimeter groß sind. In Ketsch und Umgebung gibt es aber auch andere Wildbienenarten. Auf dem Friedhof sind die Sandbienen zu finden, welche ihre Brut in Röhren in den Sand legen. Die schwarze Holzbiene widerum, die durch die Klimaveränderungen aus dem südeuropäischen Raum kam, frisst Röhren in Holz und legt dort die Brut hinein. Sie wird drei bis dreieinhalb Zentimeter groß und ist an ihrem tiefen Brummen erkennbar. Die Unterschiede der Wildbienen kann auf der Tafel angesehen werden.

Außerdem gibt sie einen Überblick, wie Wildbienen leben, wie ihr Lebenszyklus über das Jahr ist, wieso Bienenhotels gebraucht werden und die Natur es nicht mehr selbst schafft. Ihr Stellenwert in der Natur wird ebenfalls deutlich. Tipps, welche bienenfreundlichen Pflanzen die Menschen im Frühjahr anpflanzen können, gibt es obendrein.

Die Materialkosten wurden von der Gemeinde getragen. Thomas Rieger von der Lokalen Agenda baute den Ständer, der vom Bauhof aufgestellt wurde. Die Tafel ist vom Layout wie die Informationsschilder auf der Rheininsel und dem Karl Ludwig See gehalten, damit es einen Erkennungswert hat, wenn es um Naturschutz geht. Für weitere Informationen ist ein QR-Code unten auf der Tafel angebracht.

Bürgermeister Timo Wangler zeigte Interesse an einem Bienenhotel für die neu angelegte Staudenwiese am Rathaus (wir berichteten). Insgesamt gibt es fünf Bienenhotels in Ketsch, die verschiedene Partner haben wie eben jenes im Bruch mit der Lokalen Agenda 21.