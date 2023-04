Ketsch ist vorzeitig Meister der Bezirksklasse

Ketsch. Einen sensationellen Erfolg feierte die zweite Mannschaft des Schachclubs Ketsch in der Bezirksklasse Mannheim. Als Aufsteiger konnte sie sich vorzeitig eine Runde vor Spielende den Titel sichern. War die Mannschaft um Teamkapitän Kai Schäfer in der ersten Begegnung noch mit einer Niederlage gestartet, konnte das Team die folgenden sieben Kämpfe allesamt gewinnen. Mit dem ungefährdeten Sieg der Mannschaft in Viernheim und den überraschenden Ausrutscher der Verfolger schafften die Ketscher den unerwarteten Platz an der Sonne.

In Viernheim besorgten Lorenz Blocher, Simon Hinkel und Lukas Siegel schnell einen drei Punkte Vorsprung. Sebastian Schrepp stellte sich ganz in den Dienst der Mannschaft und sicherte mit einem Remis den Gesamterfolg. Werner Ries gewann ebenfalls seine Partie und Kai Schäfer spielte unentschieden, was den deutlichen 5:1-Sieg bedeutete. Am letzten Spieltag können die Ketscher nun als Meister nach Reilingen fahren.

Die erste Mannschaft konnte beim Lokalderby in Reilingen ebenfalls brillieren und gewann knapp mit 4,5 : 3,5. Florian Schrepp und Yasin Öztürk zeigten bei ihren Siegen eine sehr gute Leistung. Remis spielten Marcel Herm am Spitzenbrett sowie Martin Schrepp und Heinz Sessler. Eine super Vorstellung gab Jannik Huck bei seinem Debüt in der ersten Mannschaft: Mit einem schön herausgespielten Sieg konnte er den Mannschaftserfolg sichern.

Die dritte Mannschaft kam in der Kreisklasse A zu einem leistungsgerechten 3:3 gegen den Gast von SK Mannheim 3. Für Ketsch siegte Annette Schrepp, Sven Fritsch verlies ebenfalls als Sieger die vierundsechzig Felder und Marc Fugger sowie Lennart Rudel spielten jeweils Remis. Die vierte Vertretung musste eine 1,5: 3,5 Niederlage im Vergleich mit Viernheim 6 hinnehmen. Mollay Endri gewann seine Partie und Gerhard Teichmann erreichte einen halben Punkt. In der Einsteigerklasse teilten sich Ketsch 5 und Lindenhof 5 die Punkte. Der überragenden Julian Fritsch holte gleich zwei Punkte und Paul Marotta und Jonas Butz schafften jeweils einen Punkt.

Am kommenden Gründonnerstag, 6. April, findet die Dorfmeisterschaft im Blitzschach statt. Spielberechtigt sind alle Schachspieler mit Wohnsitz in Ketsch sowie die Mitglieder des Schachclubs. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand Schmid Haus. zg