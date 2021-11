Ketsch: Nachhaltiger Adventskalender mit Dr. Leona Sprotte-Huber

Ketsch. Seit einiger Zeit begleitet Dr. Leona Sprotte-Huber aus Ketsch unsere bewusst-nachhaltig-Serie mit Tipps und Tricks an geeigneter Stelle. Die aus Hannover stammende Pädagogin hat in Heidelberg Biologie, Deutsch und Bildungswissenschaften studiert und lebt seit fünf Jahren mit ihrem aus Brühl stammenden Mann in der Enderlegemeinde. Umweltschutz, Naturnähe und das Leben im Einklang mit der Natur ist der 31-Jährigen schon seit ihrer Kindheit wichtig. Dabei ist sie sehr interessiert, informiert sich und ist gern auf der Suche nach Möglichkeiten, sich einzubringen – sie liebt es, ganz aktiv etwas für die Nachhaltigkeit zu tun. Die Pädagogische Leiterin der Klima Arena Sinsheim besitzt einen besonderen Blick auf die Umwelt, entdeckt immer wieder etwas Besonderes und hat außerdem jede Menge Ideen für einen nachhaltigen Lebensstil. Nun stellt sie in den nächsten Wochen Tipps rund um die Weihnachtszeit vor.

Alpapier per Upcycling veredelt

Zum Thema Upcyling präsentiert Leona Sprotte-Huber, wie aus Altpapier zauberhafte Geschenkboxen werden „Es ist eigentlich ganz einfach, wenn man erstmal den Kniff zum richtigen Zusammenfalten der kleinen Geschenkboxen raushat“, lacht Leona Sprotte-Huber.

In ihrem ersten Tipp zeigt sie, wie man aus Altpapier kleine Geschenkboxen falten kann, die gerade zur Weihnachtszeit vielseitig verwendet werden können. „Diese kleinen Boxen sind perfekt als Verpackung von kleinen Geschenken geeignet und, wer möchte, kann daraus sogar einen ganzen Adventskalender basteln, denn man kann sowohl rechteckige als auch quadratische Boxen herstellen“, weiß die Wahlketscherin, die in Workshops in der Klima Arena schon vielen Interessierten diese Wiederverwendungsmöglichkeit von Papier gezeigt hat. Benötigt werde lediglich Altpapier (Flyer oder Seiten von Zeitschriften) ein Lineal und eine Schere.

Zunächst schneide man Quadrate aus den Seiten, wobei die Unterseiten der Boxen immer aus Quadraten sein müssen, die 0,5 Zentimeter kleiner sind als die für die Oberseiten. Wie gefaltet werden muss sieht man in der Bilderstrecke (siehe unten). Doch warum lohnt es sich eigentlich, Papier weiterzuverwerten?

Jeder fünfte Baum für Papier

Leona Sprotte-Huber kennt viele Gründe: „Aktuell wird jeder fünfte Baum zur Herstellung von Papier gefällt. Dabei könnte man eine Faser ganze siebenmal verwenden, also rund sechsmal recyceln. Insgesamt ist die Papierherstellung ein Prozess, der eher schlecht für die Umwelt ist und dies aus unterschiedlichen Gründen. Betrachtet man den Energieverbrauch, ist die Holzfasergewinnung sehr aufwendig. Und so liegt die Papierindustrie in Deutschland hinter der Stahl- und Chemieindustrie auf Platz drei im Energieverbrauch, bei dem auch CO2 ausgestoßen wird. Dann benötigt man für ein Kilogramm Papier ganze 2,2 Kilogramm Holz. Die Chemikalien, die zum Bleichen von Papier benötigt werden, bestehen oft aus umweltschädlichen Substanzen“, sagt sie, „und dann werden während des Herstellungsprozesses für einem Kilogramm Papier ganze 50 Liter Wasser benötigt. Es gibt also ganz viele gute Gründe, Papier wiederzuverwerten“, betont die Pädagogin und Umweltschützerin.

Außerdem sei bei der Bastelei von kleinen Weihnachtsboxen zusätzlich zu einem umweltbewussten Handeln der Spaßfaktor groß und selbst kleinere Kinder können schon kräftig mithelfen. „Auch Briefumschläge lassen sich ganz wunderbar aus Altpapier falten. Wer also Gutscheine verschenkt, kann auch hier eine nachhaltige Verpackung herstellen“, weiß Leona Sprotte Huber.