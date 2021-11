Seit 130 Jahren insgesamt und seit Jahrzehnten in Ketsch wird gut und tragbare Kleidung in ganz Deutschland gesammelt und mit diesen Erlösen die Arbeit der von Bodelschwinghschen Stiftung in Bethel unterstützt. Diese Stiftung engagiert sich in acht Bundesländern für behinderte, alte, kranke oder benachteiligte Menschen und zählt mit rund 20 000 Mitarbeitern zu einer der größten diakonischen

...