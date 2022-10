Ketsch: Scheibe und Verdeck von Cabrio zerstört - Polizei sucht Zeugen

Ketsch. Unbekannte haben in Ketsch die Scheibe eines Autos zerschlagen und das Verdeck aufgeschlitzt. Wie die Polizei mitteilt, müsse sich der Vorfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 21 Uhr und 7.15 Uhr ereignet haben. Der weiße VW Cabrio war in der Seestraße abgestellt. Die eingeschlagene Scheibe war die hintere auf der Beifahrerseite. Außerdem

haben die Täter eine schwarze Jacke, die sich auf der Rückbank befand, entwendet.

Der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. Zeugen, denen in dem Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sollen sich unter der Telefonnummer 06202/61696 mit dem Polizeiposten Ketsch in Verbindung zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1