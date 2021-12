Ketsch soll sich nicht ganz abhängen lassen

Ketsch/Region. Noch dieses Wochenende läuft die Online-Bürgerbeteiligung für die Machbarkeitsstudie der Radschnellverbindung von Mannheim nach Wiesloch und Walldorf beim Verband Region Rhein-Neckar (VRRN, wir berichteten). Die Machbarkeitsstudie wird federführend vom VRRN koordiniert. Die Stadt Mannheim und der Rhein-Neckar-Kreis sind Kooperationspartner des Projekts und begleiten das Vorhaben gemeinsam mit den Anrainerkommunen durch Mitarbeiter aus den Fachabteilungen und politischen Vertretern in einem Arbeitskreis. Das ist für die Ketscher Pedaleure insofern interessant, als die zur Disposition stehenden Trassenführung weit oder weniger weit an der Enderlegemeinde vorbeiführt.

Für Günther Martin, der für die Grünen im Kreistag und im Ketscher Gemeinderat sitzt, fehlt beim Thema Radschnellverbindungen letztlich ein klares übergeordnetes Konzept. Es gebe doch den Grundsatz, dass ein Schnellweg auch zum Schnellfahren geeignet sei. Derzeit hat der Ketscher den Eindruck, dass der geplante Weg vor allem ein Zubringer für Besucher von Schwetzingen sein soll. „Ich denke, dass ein Radschnellwegenetz nicht von Gemeinden geplant werden darf, sondern von jemandem, der zum Beispiel eine Autobahn plant.“ Bei der Planung der Gemeinden wolle jede ihren Vorteil. Es brauche jedoch einen Schnellweg, der um die Gemeinden herumführe, ohne viele Kreuzungen und Ampeln, ansonsten würde das Ganze dem Namen kaum gerecht.

2 Bilder Mögliche Trassen eines Radschnellwegs Mannheim – Walldorf. © VRRN

Martin schwebt eine Schnellverbindung für Radler vor, die zu vielen S-Bahn-Haltestellen führt, möglichst an den Gleisen entlang. Und an der Schnellbahn von Mannheim nach Karlsruhe gebe es auch schon einen Versorgungsweg. Der müsse nur ausgebaut werden (siehe etwa lila Trassenabschnitt in der Grafik).

Variante durch Brühl von Vorteil

Nichtsdestotrotz ist Günther Martin die Haltung der Gemeinde Ketsch zu passiv. Sie solle schauen, dass die Enderlegemeinde beim Thema Radschnellverbindungen nicht von Anfang an abgehängt werde. Auf Nachfrage sagt Bauamtsleiter Marc Schneider: „Der Ausbau des Radverkehrs ist wichtig, nicht nur im Hinblick auf Mobilität und Sicherheit der Radfahrer, sondern auch um nachhaltig Klimaziele erreichen zu können. Die Gemeindeverwaltung begrüßt daher ausdrücklich die vom Verband Region Rhein-Neckar koordinierte Aktion mit der Online-Bürgerbeteiligung für die Machbarkeitsstudie der Radschnellverbindung von Mannheim nach Wiesloch und Walldorf. Auch wenn keine der geplanten Trassen direkt durch Ketsch führt, macht es dennoch Sinn, sich für eine der angebotenen Varianten auszusprechen. Die Trassenvariante zwei beispielsweise führt durch Brühl und Schwetzingen (in der Grafik rot, Anm. d. Red.), sodass diese Radschnellverbindung auch von Ketsch aus zügig zu erreichen wäre.“

Ob und inwieweit die von Bürgerinnen und Bürgern genannten Vorschläge und Hinweise bezüglich der möglichen Trassenvarianten berücksichtigt werden können, werde dann der Rhein-Neckar-Kreis zu entscheiden haben, sagt Marc Schneider.

In der Bürgerbefragung heißt es indes: „Wir würden gerne von Ihnen wissen, welche der vorgestellten Varianten Sie präferieren, welche Eigenschaften bei einem Radschnellweg Ihnen besonders wichtig sind und ob Sie uns Hinweise für die weitere Planungen mitgeben wollen.“