Ketsch: Unbekannter bricht Auto auf und stiehlt Geldbeutel

Ketsch. Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag im Ketsch einen Subaru aufgebrochen und daraus einen Geldbeutel gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Frau kurz vor 15 Uhr in der Herzogstraße auf den Mann aufmerksam, der sich an einem Auto zu schaffen machte. Als die Zeugin auf den Täter zuging, trat dieser die Flucht an. Die Zeugin machte sich umgehend selbst auf die Suche nach dem Flüchtigen und konnte ihn wenig später in der Gutenbergstraße wiedererkennen. Der Unbekannte durchwühlte zu diesem Zeitpunkt gerade einen Geldbeutel.

Nachdem die Zeugin dem Mann den Geldbeutel abgenommen hatte, flüchtete dieser in Richtung der Hockenheimer Straße. Wie sich später herausstelle, hatte der Unbekannte den erwähnten Subaru in der Herzogstraße aufgebrochen und den Geldbeutel entwendet. Der Eigentümer hatte bereits bei der Rückkehr der Zeugin, welche den Geldbeutel gesichert hatte, die Polizei informiert. Diese ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Der Gesamtschaden liegt bei 2.000 Euro. Der Verdächtige soll wie folgt ausgesehen haben: 170-175cm groß, süd- oder westasiatische Erscheinung, auffällig fahles Gesicht, dunkle, nackenlange Haare, ungepflegtes Körperbild. Außerdem trug der Mann ein petroleumfarbenes Sweatshirt und eine beige Hose. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, oder Hinweise auf den auffälligen Verdächtigen geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Nummer 06202/288-0 in Verbindung setzen.