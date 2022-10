Ketsch: Unbekannter bricht in Wohnung ein und stiehlt nichts

Ketsch. Zu einem Wohnungseinbruch ist es zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnacht in Ketsch gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der noch unbekannte Täter zwischen 15 Uhr am Samstag und zwei Uhr morgens am Sonntag vermutlich durch ein gekipptes Fenster Zutritt zu einer Wohnung in der Dossenheimer Straße verschafft.

Dort öffnete er sämtliche Zimmertüren, durchwühlte den gesamten Kleiderschrank, aber entwendete dennoch nichts. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machten oder Hinweise zur Tat geben können, sollen sich beim Polizeiposten Ketsch unter der Telefonnummer 06202/61696 melden.