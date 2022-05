Ketsch wählt am Sonntag seinen neuen Bürgermeister

Ketsch. Wer wird die kommenden acht Jahre das Rathaus in Ketsch führen? Diese Frage können die Wahlberechtigten der Enderlegemeinde an diesem Sonntag, 8. Mai, bei der Bürgermeisterwahl beantworten. Von 8 bis 18 Uhr sind die Wahllokale in den 13 Wahlbezirken geöffnet.

Die öffentliche Präsentation des Wahlergebnisses findet ab 18 Uhr in der Rheinhalle statt. Mit einem ersten amtlichen Ergebnis rechnet die Gemeindeverwaltung etwa gegen 19 Uhr - wir informieren Sie an dieser Stelle selbstverständlich aktuell.

Mit Marco Schnepf, Timo Wangler, Nimonh Kaiser-Patthavong, Simon Willi Schmeisser, Andreas Nather und Julian Rapp sind gleich sechs Kandidaten angetreten, die Nachfolge des amtierenden Bürgermeisters Jürgen Kappenstein zu übernehmen. Kappenstein war erstmals 2006 und dann erneut 2014 gewählt worden und tritt nicht mehr an.

Falls keiner der Kandidaten am 8. Mai mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält, kommt es drei Wochen später, am Sonntag, 29. Mai, zu einer Neuwahl. Diese gewinnt der Kandidat mit der höchsten Stimmenzahl, also mit relativer Mehrheit. Antreten dürfen dann erneut alle Bewerber, es ist also keine reine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen der ersten Wahl. Erfahrungsgemäß ziehen aber abgeschlagene Bewerber ihre Kandidatur oftmals zurück und verzichten auf eine erneute Teilnahme.

