Ketscher Angler bestätigen bisherigen Vorsitzenden

Ketsch. Die ASV-Generalversammlung in der Rheinhallengaststätte erbrachte einige Erneuerungen. So wird eine Casting-Sportruppe unter Leitung von Michael, Janet und Ann-Kathrin Kaufmann neu eingerichtet, in der sich sowohl Jugendliche als auch Senioren und Altsenioren beteiligen können. Michael Kaufmann hatte im vergangenen Jahr den deutschen Hallen-Casting-Pokal gewonnen und berät die neue Gruppe auch weiterhin.

Die Geehrten Jugend J1: 1. Silas Strube, 2. Julian Rehwald, 3. Yannik Köhler, Jugend J2: 1. Ann Katrin Kaufmann, 2. Mohammed Nasser, 3. Tim Klefenz, Senioren: 1. Christian Pister, 2. Hans-Peter Hambsch, 3. Ralf Feldner, Altsenioren: 1. Hans Walter, 2. Kai-Uwe Gengenbacher, 3. Peter Ochs. zg

Zustimmung fand ein Antrag, nach dem ab sofort gefangene Zander nur dann dem Anglersee entnommen werden dürfen, wenn die Gesamtlänge mindestens 50 Zentimeter beträgt.

Im Jahresbericht zeigte sich Günter Perner erfreut, dass trotz Corona-Einschränkungen im Jahr 2022 alle geplanten Angeltermine und auch das Backfischfest durchgeführt werden konnten. Auch erfreulich war, dass mit der Durchführung des Räucherlehrgangs durch Manfred Fritscher und Team Hans Walter und Klaus Ries wieder ein Winterlehrgang stattfinden konnte.

Da ein neuer Vorsitzender bisher nicht gefunden werden konnte, wird er selbst weiterhin für weitere zwei Jahre die Vereinsgeschäfte führen. Den Verein verlassen hatte Manfred Orth, als Nachfolger gewählt wurde Oliver Bender.

„Radspitz“ eröffnen Backfischfest

Da die Kapazität der Stromversorgung des Anglerheims an ihre Grenzen stößt, wurde einem Antrag zugestimmt, Rücklagen zu bilden, um für erforderliche Erneuerungen der Leitungen gewappnet zu sein. ASV-Kassier Rudolf Gandt informierte, dass sich die Mitgliederzahl mit Ab- und Zugängen auf 482 Personen eingependelt habe. Über Kosten und Reparaturen des Vereinsheims berichtete letztmalig Ralph Langhals, dessen Verwaltung wird künftig Roland Böhm übernehmen. Claus Heim informierte über die laufenden Planungen für das diesjährige Backfischfest und zeigte sich erfreut, dass im letzten Jahr trotz einiger Veränderungen das Fest erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

In diesem Jahr seien die Bedingungen für alle Beteiligten nicht einfacher geworden, insbesondere auch, was die Bereitstellung von Backfischen angeht. Steigende Kosten und eine schwierige Beschaffung seien ein Problem. Positiv sei, dass das KBFF vom 4. bis 13. August stattfinden wird und die Gruppe „Radspitz“ am ersten Tag das Musikprogramm eröffnen wird. Den Bericht der Revisoren hat Jens Fritscher verlesen und die Entlastung der Vorstandschaft beantragt, was auch einstimmig erfolgte. mam