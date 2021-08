Ketscher Anglerin Ann-Kathrin Kaufmann ist Vizemeisterin

Ketsch. Bei den 53. deutschen Jugend- und Junioren-Casting-Sportmeisterschaften in Lohfelden (Hessen) punktete Ann-Kathrin Kaufmann vom ASV 1928 mehrfach: Für sie war es die erste deutsche Meisterschaft in der A-Jugend weiblich, wobei sie sich im Dreikampf mit den Disziplinen Skish, Ahrenberg-Zielwurf und Weitwurf beteiligte. Ann-Kathrin Kaufmann errang dabei dreimal Bronze und den deutschen Vizemeistertitel im Weitwurf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie war vom Landesfischereiverband Baden-Württemberg nominiert worden und gehörte einer Delegation von zehn Teilnehmern (Werfern) an. Unter Corona-Bedingungen gewannen die Baden-Württemberger in verschiedenen Altersklassen und Wurfdisziplinen 46 Medaillen, 22 Mal davon in Gold und zusätzlich neun Pokale.

Dank an Trainerteam

Ann-Kathrin Kaufmann ist deutsche Vizemeisterin in Weitwurf. © Kaufmann

Alles in allem ein erfolgreiches Wochenende für Castingwurfsportler. Ein großer Dank gilt den Begleitern und dem Trainerteam aus Iffezheim unter der Leitung von Andreas Kirchner.