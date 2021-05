Ketscher Avendi-Heimdirektor über Überlastung der Pflege

Jens Reinemuth (kleines Foto) verantwortet die Heim- und Verwaltungsleitung des „avendi“ in der Parkstraße. Zum Internationalen Tag der Pflege, der sich am 12. Mai jährt, gerät der 41-Jährige so schnell nicht in Feierstimmung. „Schön, dass es diesen Tag gibt“, sagt er dennoch, schließlich könne so an Missstände erinnert werden. In Sachen Pflege brauche es dafür kein Praktikum, wie es Bundeskanzlerin Angela Merkel etwa absolviert habe. Es sei längst bekannt gewesen und einmal mehr herausgekommen, dass es in der Pflege an Personal mangele.

AdUnit urban-intext1

Jens Reinemuth pflichtet deshalb Branchenkollegen wie Bernhard Schneider bei, der sich unter dem Motto „vom Klatschen zum Handeln“ an die Bundeskanzlerin mit einem offenen Brief, mit einer Videobotschaft (unter www.ev-heimstiftung.de) wendet und eine Pflegereform fordert. Diese müsse den Namen verdienen und zeigen, was gute Pflege hierzulande wert sei, betont der Hauptgeschäftsführer der evangelischen Heimstiftung, der den Internationalen Tag der Pflege zum Anlass für sein Ansinnen nimmt.

Von der Politik wünscht sich Jens Reinemuth, dass sie die Wichtigkeit der Branche erkennt. Nach allen bisherigen Ankündigungen müsse nun endlich gezeigt werden, dass tatsächlich Geld für sie da sei. Anerkennung hätten die Pflegekräfte in der Corona-Pandemie genug erfahren. Genug, wenn es sich dabei um verbale Bekundungen handele. Natürlich sei auch Geld geflossen. „Die Pflegekräfte haben sich über die Prämie gefreut.“ Doch mittlerweile, im 14. Monat der Pandemie, fühle es sich eher so an, als habe man Geld bekommen, um den Mund zu halten. Der avendi-Heimleiter streicht heraus: „Beifall hilft nicht weiter, damit kann niemand seine Rechnungen bezahlen.“

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fasnacht Ein gebasteltes „Ahoi“ Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Avendi Pflegeheim Telefonengpässe beklagt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Pflegeheim Termine zum Impfen sind noch nicht festgelegt Mehr erfahren

Postbote zurückholen

AdUnit urban-intext2

Es gehe aber nicht allein um den Verdienst der Pflegekräfte, der sich per se verbessern müsse. Eine Fachkraft könne nach der Ausbildung schon auch 3000 Euro verdienen. Es gehe auch darum, Gelder bereitzustellen, um Mitarbeiter wieder zurückzuholen. Leute aus dem Ausland nach Deutschland zu locken, sei nicht die Lösung, sondern verschiebe das Problem nur. Es gehe vielmehr um Menschen wie den Postboten in seinem Wohnort Rimbach. „Der war Altenpfleger“, sagt Reinemuth. Und der habe dem Beruf den Rücken gekehrt.

Um die Attraktivität des Pflegeberufs zu steigern, müssten weitere Parameter verbessert werden. „Neun von zehn Pflegekräften sagen mir, dass sie ihre Arbeit gerne in Ruhe machen würden“, sagt Reinemuth. Das Zeitkontingent sei einfach zu klein. Der Heimleiter hat Altenpfleger gelernt, war früher Elektroinstallateur. „An dem Beruf des Altenpflegers finde ich toll, dass man aus dem Leben von Menschen erfährt. Aber heute hat man keine Zeit mehr für die Geschichten der Menschen.“ Man dürfe nicht vergessen, dass es nicht nur um den Körper der zu Pflegenden gehe, sondern auch um den Geist. Ein empathischer Pfleger oder eine einfühlsame Pflegerin wolle sich um beides kümmern. Das mache den Beruf aus.

AdUnit urban-intext3

Dafür brauche es aber mehr Personal. „Ganz egal, wie sie es unter den aktuellen Bedingungen organisieren, sie können die Zeit nicht länger machen.“ Und Reinemuth betont, dass es im avendi auf Basis des Personalschlüssels mit viereinhalb Stellen noch einen Personalüberhang gebe. „Man kann sich darüber freuen - das ist das eine. Aber man kann sich auch fragen, ob das reicht - das ist das andere.“

AdUnit urban-intext4

Apropos Zeit: Im avendi in der Parkstraße sind sie froh, dass der „heftige Monat“ vorbei ist. Zwischen 2. Dezember und 4. Januar waren 21 Menschen an Covid-19 erkrankt. Glücklicherweise habe es keine schweren Verläufe gegeben. Gleichwohl habe das Personal nicht mehr getauscht werden können. Alle hätten auf ihren Zimmern bleiben müssen. Vom Praktikanten bis zur Heimleitung seien alle eingespannt und angespannt gewesen. Heute sei das avendi coronafrei. Allerdings sei eine gewisse Anspannung nach wie vor da. An eine vergleichbare Situation kann sich Reinemuth nicht erinnern. „Das war eine völlig neue Erfahrung.“ Beispielsweise mache schon das Tragen der FFP 2-Masken die Pflegeaufgaben nochmals anstrengender. „Das bewundere ich auch. Denn ich kann in meinem Büro die Maske abnehmen. Unsere Pflegekräfte können das nicht.“

In der Parkstraße profitieren die Mitarbeiter derweil durch einen Vertretungsdienstplan. Dabei wissen die Pflegerinnen und Pfleger, an welchem Tag sie eventuell einspringen müssen. Werden sie nicht angerufen, sind Sollstunden trotzdem abgegolten. Im besten Falle können die Pflegekräfte so 96 Stunden übers Jahr geschenkt erhalten. Das sei ein avendi-spezifischer Anreiz für die Mitarbeiter. Den Bewohnern komme unter anderem zugute, dass sich das Unternehmen für das arbeitstherapeutische Kochen entschieden habe, das immerhin mit 1300 Euro im Monat zu Buche schlage. „Das gefällt mir an avendi. Es geht nicht nur um Gewinn“, sagt Reinemuth.

Grundlegende Reform nötig

„Die Pflege bedarf einer grundlegenden Reform. Sowohl für die Menschen, die in der Pflege professionell arbeiten, für die Menschen, die Angehörige pflegen und auch für die Menschen, die gepflegt werden“, sagt Landtagsabgeordneter Daniel Born (SPD) auf Nachfrage (die Landtagsabgeordneten der Grünen und CDU sendeten keine Antworten). Ansatzpunkte seien eine allgemeinverbindliche tarifliche gute Bezahlung, die Verbesserung der Arbeitssituation unter anderem durch mehr technische Hilfen, der Ausbau von Kurzzeit- und Tagespflegeplätzen, um Selbstbestimmung zu ermöglichen und pflegende Angehörige zu entlasten, die Unterstützung von pflegenden Angehörigen unter anderem durch bessere Anerkennung bei der Rente und die Bürgerversicherung in der Pflege, um Beiträge gerechter zu verteilen.“