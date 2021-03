Ketsch. Die am Samstag, 8. März, in Kraft getretene Corona-Verordnung ermöglicht leichte Lockerungen und gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. „Es ist uns ein großes Anliegen, unseren Bürgern wieder eine Perspektive zu bieten und uns gemeinsam auf den Weg zu machen, um in behutsamen Schritten zur Normalität zurückzukehren“, unterstreicht Bürgermeister Jürgen Kappenstein. Neben der Öffnung von kommunalen Einrichtungen seien nun auch wieder Eheschließungen mit Teilnahme von bis zu zehn Personen möglich – Kinder im Alter unter 14 Jahren nicht mitgerechnet.

Bei den kommunalen Einrichtungen kann die Hundewiese ab sofort genutzt werden, der Häckselplatz hat ab Samstag, 13. März, wieder regulär geöffnet. Die Grillhütte bleibt allerdings, zunächst bis Ende April, geschlossen. Gleichfalls noch geschlossen sind die Badanlagen.

Das Rathaus hat weiterhin unter Auflagen geöffnet. Die Gemeindebücherei kann ebenfalls öffnen. Sowohl für den Besuch im Rathaus als auch für die Gemeindebücherei sind vorherige Terminvereinbarungen obligatorisch, heißt es in einer Presseerklärung aus dem Rathaus.

Der Sportbetrieb in geschlossenen Räumen ist aktuell nur in eingeschränktem Umfang möglich. Bezüglich einer eventuellen Wiederaufnahme des Übungsbetriebes in den Sporthallen wird sich die Verwaltung zeitnah mit den Vereinen in Verbindung setzen. Für die wieder geöffneten Bolzplätze und den Bouleplatz gelten die Auflagen für kontaktarmen Sport mit eingeschränkter Personenzahl.

Unter Berücksichtigung der geltenden neuen Regelungen der Corona-Verordnung sind alle Bewegungsangebote im Freien geöffnet. Dazu gehören die Spielplätze und der Dirtpark. Aufgrund der momentan stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 hat sich die Verwaltung dazu entschlossen, den „alla hopp!“-Park wieder zu öffnen. Auch dort gelten die jeweiligen Bestimmungen der aktuellen Corona-Verordnung, die durch den kommunalen Vollzugsdienst und die örtliche Polizei kontrolliert werden.

„Wir möchten alle Besucher unserer Einrichtungen nochmals darum bitten, auf die eigene Sicherheit zu achten, Abstand zu halten und – wo immer es erforderlich ist – eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen“, appelliert Bürgermeister Kappenstein an die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein der Bürger. „Es liegt an uns, die neu gewonnene Perspektive mit zunehmenden Lockerungen nicht aufs Spiel zu setzen und aktiv dazu beizutragen, dass die Infektionszahlen nicht wieder steigen.“

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Nachgefragt Faktencheck rund um die Corona-Impfung Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Pandemie Rheinhalle in Ketsch ist bald Testzentrum Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Johanneskindergarten Mehr Sicherheit mit Schnelltests im Johanneskindergarten Mehr erfahren Impfen Virologin Freyschmidt stellt sich Fragen von Jugendlichen Mehr erfahren