Ketscher Entenrennen legt eine weitere Pause ein

„Aufgrund der allgemeinen Lage müssen wir das Entenrennen schweren Herzens ausfallen lassen“, sagt Joachim Fellhauer. Das beliebte Familienevent, das die Sportvereinigung 06 organisiert und dabei vom Bootshausfest des Wassersportclubs profitiert, wäre auf Basis der jüngsten Lockerungen vielleicht durchzuführen gewesen, aber zum Zeitpunkt der erforderlichen Entscheidung im Frühjahr habe man die Entwicklung der Corona-Pandemie noch nicht gänzlich absehen können. Außerdem: „Wir haben ja einen sechswöchigen Vorverkauf, der traditionell beim Maifest beginnt“, erklärt Fellhauer.

Ketsch. Das Maifest wurde abgesagt, besser verschoben und soll als Sommerfest im August stattfinden. Auch Fellhauer und die Helfer der Spvgg 06 hätten überlegt, das Entenevent, das normalerweise am zweiten Juliwochenende ansteht, nach hinten zu verschieben. Doch dann hätte einiges an Logistik und viele Annehmlichkeiten, für die die Wassersportler verantwortlich zeichnen, selbst übernommen werden müssen - das sei nicht wirklich eine Option gewesen, sagt Fellhauer mit Verweis auf die Verpflegung und das Konzert am Abend.

Über 20 000 Euro für Kindergärten

Nun sei das Entenrennen für 2022 fest im Visier. Und Joachim Fellhauer ist sich sicher, dass die Veranstaltung durch die Zwangspause in diesem Sommer und im vergangenen Jahr keinen Schaden nimmt. Ihm könnten die Ausfälle eh nichts anhaben - „es macht zu viel Spaß“ - und, dass die Ketscher die Freude an der Seite der 1,1 Kilometer langen Rennstrecke den Kraichbach entlang verlieren, kann er sich auch nicht vorstellen. Zumal die karitative Seite des Rennens nicht zu unterschätzen ist. Während die Vereine, die Fußballer und die Wassersportler, für ihr Engagement einen Lohn einstreichen, sind es auch die sechs Kindergärten in der Enderlegemeinde, die durch das Entenrennen Vorzüge erleben. Insgesamt über 20 000 Euro seien in den zurückliegenden Jahren an die Kindergärten gegangen, sagt Joachim Fellhauer.

Beim Entenrennen, das bislang zehnmal stattfand und das im Hauptrennen 100 Preise im Gesamtwert von mehr als 4000 Euro bietet, gehen von jeder verkauften Ente direkt 20 Prozent des Verkaufspreises an die sechs Einrichtungen für Kinder.

Wie Fellhauer erklärt, müssten noch jeweils die Spenden aus dem Jahr 2019 übergeben werden. Traditionell wird das auch beim Maifest erledigt. Doch da es ausfiel, müsse nun eine andere Gelegenheit gefunden werden. Auf rund 400 Euro kann sich jeder Kindergarten demnach freuen - ganz gute Aussichten somit also auch ohne Rennen.

