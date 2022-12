Ketscher Grüne rufen zum Verzicht auf Böller auf

Ketsch. Feuerwerke haben eine tausendjährige Tradition. Zu Silvester, zu großen Veranstaltungen oder großen Ereignissen. Doch noch nie waren die Gründe, auf den „großen Knall“ als krönender Höhepunkt des Jahreswechsels zu verzichten, besser als jetzt in diesen Krisenzeiten, teilen die Grünen Ketsch mit. Noch nie sei der Ruf danach lauter gewesen und sie rufen auf zum freiwilligen Verzicht auf das Feuerwerk.

„Denn“, so fragen sie, „ist Feuerwerk in Zeiten von Klimaerwärmung, Feinstaubbelastung, übermäßigem Lärm und Konsum und nicht zuletzt einem brutalsten Krieg in Europa immer noch zeitgemäß?“

Der NRW-Städtetag spreche sich für einen freiwilligen Verzicht aus, die Gewerkschaft der Polizei fordere gar ein Verbot. Die Liste der Argumente sei lang.

Es sei umweltschädlich, gefährlich und belasten Menschen wie Tiere psychisch wie physisch. Die Maßnahme sei daher für viele vielleicht schmerzhaft, aber sinnvoll, erläutert die Gewerkschaft der Polizei ihre Position. Auch der Verzicht als Teil einer Gesellschaft im Wandel mache viel Sinn, so der Sprecher der Grünen Ketsch, Nikolaus Eberhardt.

Die Herstellung sei problematisch und nicht frei von Kinderarbeit, hinzu komme der lange Transport aus Fernost und das viele Geld, das verschossen werde, könnte sinnvoller eingesetzt werden. Für Flüchtlinge aus Kriegsgebieten könne es traumatisch sein, so ein Knallen und Schießen zu erleben. Außerdem blieben der Umwelt bei einem Verzicht tausende Tonnen Plastikmüll und giftige Schwermetalle erspart, die sonst freigesetzt würden und langfristige Auswirkungen auf das Ökosystem hätten. Auch Haus- und Wildtiere leiden.

Stattdessen spenden

„Durch Verzicht kann jeder dazu beitragen, ein wenig nachhaltiger zu werden. Denn noch kann niemand von uns behaupten, wirklich nachhaltig zu leben“, teilen die Grünen mit. Und: „Machen auch Sie mit: Spenden statt knallen.“

Der freiwillige Verzicht auf Feuerwerke freue Menschen, Natur und Tierwelt natürlich das ganze Jahr über – nicht nur an Silvester. Die moderne Technik erlaube mit Drohnen, Musik und auch Feuer kreative Möglichkeiten. „Wie wäre es mit einem Wettbewerb um die besten Ideen das neue Jahr mit farbenfroher Beleuchtung zu begrüßen?“, schreiben die Grünen.

Auch ein zentrales Feuerwerk sei eine schöne Art, das Jahr zu verabschieden und Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Krisenzeiten seien immer auch Antrieb für Neues. Denn die eigentliche Stärke der Menschheit sei die Kreativität.

Die Grünen Ketsch sind unter Telefon 01590/6 23 01 02 oder per E-Mail an nick.eberhardt@gruene-ketsch.de erreichbar. zg