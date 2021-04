Ketsch. Seit Aschermittwoch 2020 ist Corona-bedingt Ruhe eingekehrt bei den normalerweise gar nicht ruhigen Hewwlgugglern, die in Ketsch und weit über die Ortsgrenzen hinaus mit ihren musikalischen Darbietungen stets für gute Laune sorgen. Jetzt lassen sie mit einer besonders schönen Aktion für ihre Mitglieder aufhorchen.

„Wir vermissen unsere Proben und unsere Geselligkeit sehr, daher wollten wir unseren Mitgliedern zu Ostern eine kleine Freude machen“, berichtet der Vorsitzende Gunnar Wagner. Gemeinsam mit seinem Vorstandsteam hat er, natürlich ganz Corona-konform, am Samstag 41 Familien- und neun Kinderkörbchen an die Mitglieder des Vereins verteilt. In den Körbchen versteckten sich von Holger Mohr und ihm selbst gebastelte Holzhasen, die Birgit Schotter, die im Verein als die „Schminkfee“ bekannt ist, zuvor liebevoll verzierte. Bunte Ostereier durften in dem Gebinde natürlich auch nicht fehlen. Für die kleinen Hewwlguggler gab es die süße Vari-ante des Osterkörbchens mit schokoladigen Leckereien. „Die Aktion zauberte allen aktiven und passiven Hewwlgugglern ein Lächeln ins Gesicht und wir wünschen uns alle natürlich sehr, dass wir bald wieder für Stimmung und Spaß in Ketsch und Umgebung mit unserer Musik sorgen dürfen“, hofft Gunnar Wagner und steht mit diesem Wunsch nicht alleine da.

1999 trafen sich einige Wagemutige in Ketsch mit dem Vorhaben eine Guggenmusik zu gründen. Das war die Geburtsstunde der Ketscher Hewwlguggler. Auch heute noch ist die Truppe, wie sie selbst erklärt, ein bunt gemischter Haufen aus Jung und Alt, deren Mitglieder mindestens eines verbindet – sie sind mit viel Spaß an der Musik dabei. csc

